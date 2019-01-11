AK Parti Ankara Altındağ Belediye Başkan Adayı Asım Balcı Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti, Ankara Altındağ İlçesi Belediye Başkan adayını belirledi. Ankara Altındağ Belediye Başkan adayı olan Asım Balcı kimdir?

ASIM BALCI KİMDİR?

Balcı, 1971 yılında Çorum'un Osmancık İlçesinde dünyaya geldi. 1992 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu ve yüksek lisansını ABD University of Kentucky'de tamamladı. Ardından Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde doktorasını bitirdi.

KURUMSAL İLETİŞİM DİREKTÖRLÜĞÜ GÖREVİNİ YÜRÜTTÜ

Bir süre Muğla Üniversitesi'nde görev yaptıktan sonra, 2003-2007 yılları arasında Sağlık Bakanlığı'nda Bakan Danışmanı olarak görev yaptı. Selçuk Üniversitesi'nde Öğretim Üyesi olarak görev yapan Doç. Dr. Asım Balcı, 2007-2010 yılları arasında Türksat'da e-devlet ve Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevlerinde yer aldı. İyi düzeyde İngilizce bilen belediye başkan adayı, evli ve iki çocuk babasıdır.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCILIĞI YAPTI

Balcı, 2010-2013 yıllarında Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliğini yürüttü ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği yaptı. Son olarak Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevini yaptı. Çeşitli AB projelerinde bulunan Balcı'nın çok sayıda yayınlanmış makale ve kitabı bulunuyor.

Asım Balcı 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti'den Ankara İli, Altındağ İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.