Aşı olana gözlük indirimli

Aşı olana gözlük indirimli Mersin'de bir optikçi, aşı olan vatandaşlara indirim kampanyası başlattı 1., 2., 3. ve 4. toz aşılara ayrı ayrı indirim yapa gözlükçü, herkesi aşı olmaya davet etti Mersin'de bir optikçi, aşı olan vatandaşlara indirim kampanyası başlattı.

Aşı olana gözlük indirimli

Mersin'de bir optikçi, aşı olan vatandaşlara indirim kampanyası başlattı

1., 2., 3. ve 4. toz aşılara ayrı ayrı indirim yapa gözlükçü, herkesi aşı olmaya davet etti

MERSİN - Mersin'de bir optikçi, aşı olan vatandaşlara indirim kampanyası başlattı. 1., 2., 3. ve 4. toz aşılara ayrı ayrı indirim yapar gözlükçü, herkesi aşı olmaya davet etti.

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesi Güvenevler Mahallesi'nde optikçi dükkanı bulunan Mehmet Furkan Avcı, örnek bir davranışa imza attı. Tüm dünyayı 2 yıldır etkisi altına alan ve halen etkisini sürdüren korona virüs salgınına yönelik başlayan aşılama çalışmalarına destek olmak amacıyla kampanya başlattı. 1 doz aşı olana yüzde 10, 2 doz olana yüzde 20, 3 doz olana yüzde 30, 4 doz olana yüzde 35'lik indirim uygulayan Avcı, herkesi aşı olmaya çağırdı.

Başlattığı kampanyayla ilgili konuşan Avcı, 4 yıldır bu mesleği yaptığını söyledi. Gözle ilgili her şey sattığını belirten Avcı, "Optik ve güneş gözlükleri, lensler yani gözle ilgili her şey elimizde mevcut. Tabi 2 yıldır tüm dünyayı etkileyen ve halen etkisini sürdüren bir salgın var, korona virüs. Bizde bu salgından kurtulmanın en önemli ayağı olan aşıya teşvik için bir kampanya başlatmak istedik. Bugün itibarıyla aşı olana ekstra indirim yapıyoruz. 1 doz olana yüzde 10, 2 doz olan yüzde 20, 3 doz olana yüzde 30, 4 doz olana yüzde 35'lik bir ekstre indirim sağlıyoruz. Hem kendi hem de toplum sağlığımız için aşının öneminin bilincindeyiz. O yüzden de böyle birşey yapmak istedik" dedi.

Kampanyanın bugün başladığını kaydeden Avcı, "Aşılama çalışması bitene kadar kampanyamız devam edecek. Kampanyaya gelen herkes önce şaşıyor sonra ise mutlu oluyor. Çünkü pandemi gerçekten insanları hem maddi hem de manevi olarak çok etkiledi. Böyle bir şey görünce de hoşlarına gidiyor. Böylece aşının hem sağlıkları için hem de ekonomileri için faydalı olduğunu görüyorlar. Bu şekilde aşı olmayan insanlarda teşvik olur inşallah. Biz herkesi aşı olmaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

Müşteri Arzu Tekin ise çok duyarlı bir kampanya olduğunu belirterek, "İlk duyunca çok şaşırdım. Hem kendi hem de toplum sağlığımız açısından çok duyarlı ve güzel bir kampanya olmuş. Herkesi aşı olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Müşteri Ökkeş Güzel de kampanyayı çok iyi bulduğunu vurgulayarak, "Aşı olduğuma bir kez daha sevindim. İlk duyduğumda çok şaşırdım. Arkadaşlarda sağolsunlar teşvik primi gibi bir kampanya düzenlemişler. Benim çok hoşuma gitti. 2 doz aşı olduğum için yüzde 20 indirimden faydalandım. Arkadaşlarımı, tanıdıklarımı zaten aşı olmaya davet ediyordum ama şimdi daha fazla edeceğim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Koray Ünlü