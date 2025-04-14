Asgari ücret zammı son durum 2025: Asgari ücrete ara zam var mı, ne kadar zam gelecek?

2025 yılı itibarıyla asgari ücrette olası bir ara zam olup olmayacağı, Türkiye genelinde milyonlarca çalışanın gündeminde önemli bir yer tutuyor. Ocak ayında yapılan artışın ardından gözler, Temmuz ayında yapılması muhtemel ikinci zam ihtimaline çevrildi. Yaşanan ekonomik gelişmeler, enflasyon oranlarındaki seyir ve hükümet yetkililerinden gelen açıklamalar, asgari ücretle geçinen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, asgari ücret zammında son durum ne? 2025 Temmuz'da yeni bir zam yapılacak mı?İşte, son gelişmeler ve tüm detaylar…

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM VAR MI?

2025 yılının başında yapılan %30'luk zamla net 22.104 TL'ye yükseltilen asgari ücretin, Temmuz ayında yeniden artıp artmayacağı milyonlarca çalışan tarafından yakından takip ediliyor. Temmuz ayı yaklaşırken "asgari ücrete ara zam gelecek mi?" sorusu gündemdeki sıcaklığını koruyor.

Asgari ücret zammı son durum 2025

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, enflasyonun kontrol altına alınması hedeflense de beklenmedik ekonomik dalgalanmalar yaşanması halinde, Temmuz ayında ara zammın gündeme gelebileceğini ifade etti. Ancak şu an için belirlenmiş net bir zam takvimi bulunmuyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise mevcut ekonomik göstergelerin, yıl ortasında ikinci bir zamma ihtiyaç duyulmadığını ortaya koyduğunu söyledi. Buna göre hükümet, enflasyonun seyrine göre adım atacak.