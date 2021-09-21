Artvin Valiliği personeline afet farkındalık eğitimi verildi - Haberler
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Artvin Valiliği personeline afet farkındalık eğitimi verildi

AA / Yusuf Okur - Haberler | Güncel
Artvin Valiliği personeline afet farkındalık eğitimi verildi

Artvin Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) "2021 Afet Eğitim Yılı" kapsamında Valilik personeline afet farkındalık eğitimi verildi.

Artvin Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce ( Afad ) "2021 Afet Eğitim Yılı" kapsamında Valilik personeline afet farkındalık eğitimi verildi.

Vali Yılmaz Doruk başkanlığında Valilik Çoruh Toplantı Salonunda düzenlenen eğitimde konuşan AFAD Müdürü Mehmet Salih Avcı, afetlere yönelik risk azaltma çalışmalarının en önemli bölümlerinden birisinin afet farkındalık eğitimleri olduğunu söyledi.

Artvin'de yıl içerisinde 100 bin kişiye afet farkındalık eğitimi vermeyi ön gördüklerini kaydeden Avcı, "Hedefimiz kapsamında bugüne kadar toplam 36 bin vatandaşımıza sel, heyelan, yangın, deprem gibi konularda afet farkındalık eğitimi verdik. Bu eğitimlerle amacımız afet öncesi, sırası ve sonrası vatandaşlarımızda davranış değişikliği oluşturmak." dedi.

Konuşmanın ardından Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Şube Müdürü Kemal Şenlioğlu tarafından katılımcılara sunum eşliğinde eğitim verildi.

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AA / Yusuf Okur - Son Dakika Haberleri
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