ARTVİN (İHA) - Artvin'de elektrik dağıtım şirketi çalışanlarının yoğun kar mesaisi

Kışın gizli kahramanları elektrik arıza ekipleri

Artvin'de kar yağışından kaynaklı 233 elektrik kesintisi meydana geldi

ARTVİN - Artvin'de elektrik dağıtım şirketinin saha ekipleri kentte etkili olan kar yağısı sonrası meydana gelen arızaları gidebilmek için, kar kalınlığının 1 metreyi bulan bölgelerde araçların giremediği alanlarda bel seviyesinde karda yürüyerek hizmet veriyor.

Artvin'de etkili olan şiddetli kar yağışı nedeniyle zaman zaman kar ve buz yükü kaynaklı elektrik arızaları meydana geliyor. Artvin ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle peş peşe elektrik arızaları yaşanmaya başladı. Elektrik dağıtım şirketi ekipleri, 7 gün 24 saat elektrik arızalarına karşı yoğun mesai harcıyor. Hava sıcaklığının yer yer sıfırın altına düştüğü, kar kalınlığının ise 1 metreyi aştığı mahalle ve köy yollarında, araçların giremediği noktalara yürüyerek ilerleyip metrelerce yüksekliğindeki direklere tırmanıyorlar.

54 farklı noktada 233 elektrik kesintisine müdahale edildi

Kar yağışıyla beraber kar ve buz kaynaklı 54 farklı noktada iletken kopması, 15 adet direk yıkılması yaşandı. 179'u alçak gerilim, 54'ü yüksek gerilim olmak üzere toplam 233 elektrik kesintisine müdahale edildi.

Dondurucu soğukta enerji nakil hattı direğine tırmanan çalışanlar, arızayı onararak vatandaşlara hizmet veren ekiplerin zor anları görüntülendi. Bel seviyesinde kar içinde yürümek zorunda kalan ekipler adeta kış aylarının gizli kahramanları oldu.