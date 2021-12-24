Artvin'de eğitime kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ara verildi - Haberler
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Artvin'de eğitime kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ara verildi

Artvin'de eğitime kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ara verildi
AA / Yusuf Okur - Haberler | Güncel

Artvin merkez ve bazı ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildi.

MURGUL, ARTVİN (AA) - Artvin merkez ve bazı ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il merkezi ve bazı ilçelerde etkili olan aşırı soğuk havaya bağlı olarak meydana gelen buzlanma ve kar yağışı nedeniyle Artvin merkez ile Borçka, Murgul, Hopa, Arhavi ve Kemalpaşa ilçelerinde bugün eğitim öğretime bir gün süreyle ara verileceği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu yerleşim yerlerindeki engelli ve hamile kamu görevlilerinin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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AA / Yusuf Okur - Son Dakika Haberleri

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