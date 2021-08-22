Artık mezatlar canlı yayınla yapılıyor

Bursa'da bir antikacı mezatlarını salon yerine artık internet üzerinden canlı yayınla yapıyor.

Bursa'da bir antikacı mezatlarını salon yerine artık internet üzerinden canlı yayınla yapıyor.

Uzun yıllardır Bursa'da açtığı dükkanında antika satışı yapan Cem Koca, Türkiye'nin her vilayetini gezerek topladığı ürünleri bir salonda düzenlediği müzayedeyle satıyordu. Pandemiden ve internet satışlarının hızlanmasıyla birlikte mezatlarını salonlarda yapmak yerine sosyal medyadan canlı yayınla yapmaya karar veren Koca, daha önceden duyurusunu yaptığı canlı mezatlarını haftanın belirli günlerinde sosyal medya üzerinden yapmaya başladı. Sosyal medya hesapları üzerinden yayın yapan antikacı, elinde bulunan ürünleri canlı yayında bir bir tanıtıp, bunları açık artırmaya çıkartıyor. Müzeyedede en yüksek teklif mesajı atan, ürünün sahibi oluyor. Antikacı bu şekilde her canlı mezatta yüzlerce ürün satışı yapıyor. İnternetten müzayede yapan antikacı, Amerika'ya bile ürün satabiliyor.

Artık mezatlarının canlı yayından yapıldığını ifade eden Cem Koca, "Ben 15 yıllık koleksiyonerim. 15 yıldır beğendiğim ürünleri aldım. Bu ürünleri evimde biriktirdim. Biriktirdiğim bu ürünler eve sığmamaya başlayınca bunları 4 yıl önce satmaya başladım ve bu iş mesleğe dönüştü. Ben ürünleri salonda yapılan müzayede yerine, internet ortamında canlı yayın yaparak satıyorum. Haftada bir gün canlı mezat yapıyorum. 150 parça ürün çıkarttığım oluyor. Çok talep var. Amerika'dan bile canlı müzayedeye katılıp ürün alanlar oluyor" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı