Son dakika... Arnavutköy'de İETT otobüsündeki yangın paniğe neden oldu
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Son dakika... Arnavutköy'de İETT otobüsündeki yangın paniğe neden oldu

05.10.2020 18:56 | Son Güncelleme: 05.10.2020 19:19
Son dakika... Arnavutköy'de İETT otobüsündeki yangın paniğe neden oldu

Son dakika haberleri... ARNAVUTKÖY'de içerisinde yolcuların bulunduğu İETT otobüsünde meydana gelen yangın paniğe neden oldu.

ARNAVUTKÖY'de içerisinde yolcuların bulunduğu İETT otobüsünde meydana gelen yangın paniğe neden oldu. Arnavutköy Membaa mevkiinde meydana gelen olayda bir İETT otobüsünün motor kısmında seyir halindeyken bir anda dumanlar yükselmeye başladı.

Yolcuların kontrollü bir şekilde indirildiği otobüsteki yangına ilk müdahaleyi aynı güzergahtaki diğer İETT otobüslerinden temin edilen yangın tüpleriyle müdahale edildi. Daha sonra olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, otobüsteki yangını tamamen söndürdü. Kısa süreli paniğe neden olan yangında İETT otobüsünde hasar meydana geldi.


- İstanbul
Son dakika... Arnavutköy'de İETT otobüsündeki yangın paniğe neden oldu
Son dakika... Arnavutköy'de İETT otobüsündeki yangın paniğe neden oldu
Son dakika... Arnavutköy'de İETT otobüsündeki yangın paniğe neden oldu
Son dakika... Arnavutköy'de İETT otobüsündeki yangın paniğe neden oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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