Arnavutköy'de hafriyat kamyonu otomobilin üzerine devrildi
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Arnavutköy'de hafriyat kamyonu otomobilin üzerine devrildi

28.02.2021 09:20 | Son Güncelleme: 28.02.2021 09:42
Arnavutköy'de hafriyat kamyonu otomobilin üzerine devrildi

ARNAVUTKÖY'de hafriyat kamyonu park halindeki otomobilin üzerine devrildiKaza, Arnavutköy Hicret Mahallesi'nde meydana geldi.

ARNAVUTKÖY'de hafriyat kamyonu park halindeki otomobilin üzerine devrildi

Kaza, Arnavutköy Hicret Mahallesi'nde meydana geldi. Hafriyat kamyonu, inşaat alanına hafriyat dökerken park halinde bulunan otomobilin üzerine devrildi. Hafriyat kamyonu sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken otomobil hasar gördü. Devrilen kamyon vinçler yardımıyla kaldırıldı.


Arnavutköy'de hafriyat kamyonu otomobilin üzerine devrildi
Arnavutköy'de hafriyat kamyonu otomobilin üzerine devrildi
Arnavutköy'de hafriyat kamyonu otomobilin üzerine devrildi
Arnavutköy'de hafriyat kamyonu otomobilin üzerine devrildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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