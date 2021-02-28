Arnavutköy'de hafriyat kamyonu otomobilin üzerine devrildi
28.02.2021 09:20 | Son Güncelleme: 28.02.2021 09:42
ARNAVUTKÖY'de hafriyat kamyonu park halindeki otomobilin üzerine devrildiKaza, Arnavutköy Hicret Mahallesi'nde meydana geldi.
ARNAVUTKÖY'de hafriyat kamyonu park halindeki otomobilin üzerine devrildi
Kaza, Arnavutköy Hicret Mahallesi'nde meydana geldi. Hafriyat kamyonu, inşaat alanına hafriyat dökerken park halinde bulunan otomobilin üzerine devrildi. Hafriyat kamyonu sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken otomobil hasar gördü. Devrilen kamyon vinçler yardımıyla kaldırıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı