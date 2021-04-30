ARNAVUTKÖY'DE HAFRİYAT KAMYONU KAZASI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ARNAVUTKÖY'DE HAFRİYAT KAMYONU KAZASI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ARNAVUTKÖY'de boş yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu devrildi.

ARNAVUTKÖY'de boş yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu devrildi.

Kaza öğle saatlerinde Arnavutköy Tayakadın Mahallesi'nde meydana geldi. 34 AV 677 plakalı hafriyat kamyonu, Arnavutköy yönünde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. Devrilen hafriyat kamyonundaki moloz yığınları yol kenarına döküldü. Kazadan hafif yaralı olarak kurtulan sürücü kendi çabalarıyla kamyondan dışarıya çıktı. İhbar üzerine kaza yerine Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun ağır olmadığı öğrenildi. Devrilen hafriyat kamyonu ise kısa süre sonra çekici yardımıyla devrildiği yerden kaldırıldı.

ARNAVUTKÖY'DE HAFRİYAT KAMYONU KAZASI
ARNAVUTKÖY'DE HAFRİYAT KAMYONU KAZASI
ARNAVUTKÖY'DE HAFRİYAT KAMYONU KAZASI
ARNAVUTKÖY'DE HAFRİYAT KAMYONU KAZASI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İki tırın çarpıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 2 ölü
İki tırın çarpıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 2 ölü
İsrail'de 44 kişinin öldüğü katliam gibi kutlamanın görüntüleri ortaya çıktı
İsrail'de 44 kişinin öldüğü katliam gibi kutlamanın görüntüleri ortaya çıktı
Doğum günü alışverişine giden anne kazada öldü, oğlu ve 4 yakını yaralandı
Doğum günü alışverişine giden anne kazada öldü, oğlu ve 4 yakını yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Vedat Bilgin Meral Akşener Mustafa Şentop Adnan Menderes
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Hülya Avşar Serdar Ortaç
Spor Mesut Özil Gökhan Gönül Ünal Karaman Aykut Kocaman Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ARNAVUTKÖY'DE HAFRİYAT KAMYONU KAZASI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 16:36:20. #1.15#

title