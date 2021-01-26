Arkasspor ve Altekma erteleme maçlarında

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde zirve takipçisi Arkasspor yarın evinde Play-Off hedefindeki Halbank'la kozlarını paylaşacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanacak 13'üncü hafta erteleme maçı saat 13.00'te başlayacak. Müsabaka TRT Spor 2'den naklen yayınlanacak. Ligde çıkışa geçen Altekma ise deplasmanda Tokat Belediye Plevne ile karşı karşıya gelecek. Misli.com Web ve Mobil Tv'den yayınlanacak 19'uncu hafta erteleme mücadelesi 15.00'te başlayacak.

- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı