Arkasspor final için sahada

AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off 1-4 Etabı'nda deplasmanda 3-1 mağlup ettiği Fenerbahçe HDI Sigorta'ya evinde 3-0 yenilerek finale yükselme fırsatını kaçıran Arkasspor, yarın tur atlayan takımın belli olacağı son randevuda rakibine konuk olacak.

AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off 1-4 Etabı'nda deplasmanda 3-1 mağlup ettiği Fenerbahçe HDI Sigorta'ya evinde 3-0 yenilerek finale yükselme fırsatını kaçıran Arkasspor, yarın tur atlayan takımın belli olacağı son randevuda rakibine konuk olacak. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı TRT Spor 2 naklen yayınlayacak.

Final için sadece bir galibiyete ihtiyaçları olduğunu belirten Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Çok güzel bir yarı final serisi oluyor. Hedefimiz ilk maçta olduğu gibi İstanbul'da rakibimizi mağlup ederek seriyi 2-1'e getirmek ve Play-Off finali oynamak" dedi.İzmir ekibi finale yükselmesi durumunda Ziraat Bankkart ile şampiyonluk mücadelesi verecek. Elenen takım ise 3'üncülük için Galatasaray'la karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı