Arkadaşlıklarını sürpriz bir projeyle taçlandırdılar

Ünlü sanatçı Bilal Sonses ve Almanya'da şarkıcılık kariyerine devam eden Arda Han, 'Dayanırım'la müzikseverlerle buluştu.

Uzun süredir devam eden arkadaşlıklarını bu projeyle taçlandıran ikiliden Bilal Sonses şarkının söz, müzik ve düzenlemesine kendi imza attı.

Şarkının klibi Kemal Yıldız yönetmenliğinde Beşiktaş'ta bir otelin helikopter pistinde çekildi.

'Dayanırım' bugün (25.06.2021) Babba Media etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Kaynak: Snob Magazin