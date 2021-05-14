Arka Sokaklar bitti mi? Arka Sokaklar neden yok? Kanal D canlı izle! Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izle!

5 yıldır kesintisiz yayımlanan Arka Sokaklar, yayın yılı ve bölüm sayısı bakımından Türk televizyon tarihinin en uzun haftalık dizisidir. Peki, Arka Sokaklar hangi gün, saat kaçta? Arka Sokaklar oyuncuları kimler? Arka Sokaklar son bölümünde neler oldu? Arka Sokaklar bitti mi? Arka Sokaklar neden yok? Kanal D canlı izle!