Arjantin, Rus aşısı Sputnik V'nin kullanımı onayladı
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Arjantin, Rus aşısı Sputnik V'nin kullanımı onayladı

23.12.2020 21:09 | Son Güncelleme: 23.12.2020 21:12
Arjantin, Rus aşısı Sputnik V'nin kullanımı onayladı

BUENOS Arjantin Ulusal İlaç, Gıda ve Sağlık Teknoloji İdaresi (ANMAT), Rusya'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının kullanılmasına onay verdi.

BUENOS Arjantin Ulusal İlaç, Gıda ve Sağlık Teknoloji İdaresi (ANMAT), Rusya'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının kullanılmasına onay verdi.

Arjantin Sağlık Bakanı Gines Gonzalez Garcia'nın imzasıyla acil koduyla çıkan kararda, ANMAT yetkililerinin Rusya'da Sputnik V'nin geliştirildiği tesislere yaptıkları ziyaret ve araştırmalar sonucunda aşının güvenli bulunduğu belirtildi.

Arjantin'e perşembe günü 300 bin doz ulaşması planlanan Sputnik V, ülkede onaylanan ikinci Kovid-19 aşısı oldu.

Devlet Başkanı Alberto Fernandez, 10 Aralık'ta, Sputnik V aşısından 10 milyon doz satın almak için Rusya ile anlaşma imzalandığını duyurmuştu.

Sputnik V aşısının gelecek haftadan itibaren halka uygulanmaya başlanması planlanıyor.

ANMAT, dün, hükümetin satın alma konusunda anlaşma sağlayamamasına rağmen BioNTech/Pfizer aşısının ülkede uygulanmasını onaylamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik

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