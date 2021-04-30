Arjantin'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 561 kişi hayatını kaybetti
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Arjantin'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 561 kişi hayatını kaybetti

Arjantin'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 561 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik - Haberler | Güncel

BUENOS Arjantin'de son 24 saatte yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) 561 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgının başlangıcından bu yana günlük en yüksek ölü sayısı kayıtlara geçti.

BUENOS Arjantin'de son 24 saatte yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) 561 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgının başlangıcından bu yana günlük en yüksek ölü sayısı kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 26 bin 53 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 954 bin 943'e, iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 608 bin 77'ye yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 561 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede salgının başlangıcından bu yana görülen en yüksek ölü sayısı kayıtlara geçti ve toplam ölü sayısı 63 bin 508'e çıktı.

Kovid-19 nedeniyle yoğun bakıma alınan kişi sayısı 5 bin 317, yoğun bakım doluluk oranı da yüzde 68,4 olarak açıklandı.

Yetkililer, ülkede artan vakalar nedeniyle yoğun bakım ünitelerinde doluluk ve oksijen tüpü eksikliği yaşanmasından endişe ediyor.

Arjantin Sağlık Bakanı Carla Vizzotti, 27 Nisan'da, ülkedeki oksijen tüpü talebinin geçen yıla oranla 3 katına çıktığını duyurmuş ve oksijen tüpü ihracatının durdurulduğunu açıklamıştı.

Nüfusu 44 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Arjantin'de, nisan ayının başında vaka sayılarının yükselişe geçmesi nedeniyle salgından en çok etkilenen bölgelerde, gece sokağa çıkma kısıtlaması, yüz yüze eğitimin askıya alınması, kapalı alanda ibadethanelerin hizmet vermemesi ve eğlence merkezlerinin kapatılması gibi bir dizi önlem alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik

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