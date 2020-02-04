: Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ziya Şahin: "Dünyanın en kaliteli balları Türkiye'de üretiliyor"

04.02.2020 11:23 | Son Güncelleme: 04.02.2020 11:25

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, dünya çam balı ihtiyacının yüzde 92'sini karşılayan Türkiye'nin aynı zamanda en kaliteli bal üretilen ülke olduğunu söyledi.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 70 bine ulaşan üyelerinin, Arıcılık Kayıt Sistemi'ne kayıtlı 8 milyon arı kovanına sahip olduğunu belirtti.

Türkiye'de geçen yıl 104 bin ton çam ve çiçek balı üretildiğini dile getiren Şahin, 2020'de de bu miktarı yakalayacaklarına inandığını kaydetti.

Türkiye'nin çam balı üretiminde lider ülke konumunda olduğunu anlatan Şahin, "Ülkemizde yıllık yaklaşık 40 bin ton çam balı üretimi yapılıyor. Dünya çam balı üretiminin yüzde 92'si Türkiye'de gerçekleştiriliyor. Baldaki tek ihracat kalemi çam balı. Çam balı dökme bal olarak Almanya üzerinden değişik ülkelere satılıyordu. Son yıllarda markalar üzerinden satılmaya başlandı. ABD, Çin ve çok sayıda AB ülkesine bal ihraç ediyoruz." şeklinde konuştu.

Kovan başına üretim miktarının 15 kilograma kadar düştüğüne dikkati çeken Şahin, bu miktarın artırılabilmesi için yeni alanlara ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

Bununla ilgili çalışma yapılmasını istediklerini ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"100 bin hektar alanda 40 bin ton çam balı üretiyorsak 200 bin hektar alanda bu rakamı iki katına çıkarabiliriz. Bakanlığımızın da desteğiyle planlı bir şekilde yeni alanları arıcılara sunarsak, 100 bin ton çam balı üretebiliriz. Dünya bu balı bekliyor ve istiyor. Bunu yaparsak ülkemiz ekonomisi kazanacaktır. Daha fazla üretim için arımız yeterli. Zaten balda bir dünya markasıyız. Dünyanın en kaliteli balları Türkiye'de üretiliyor. Ülkemizde üretilen ballar, uluslararası yarışmalarda derecelerin yüzde 70'ini topluyor. Bilimsel anlamda da ballarımızı kimliklendirerek değer kazandırıyoruz. Bu yıl meşe ve lavanta balı üzerinde çalışıyoruz."

"Uluslararası Coğrafi İşaret de alacağız"

Ziya Şahin, çam balının özel bir ürün olduğunu ve farklılıklarının bulunduğunu dile getirdi.

Çam balının salgı balı olmadığına işaret eden Şahin, "Çam balının kodeksini aldık. Önümüzdeki yıl Uluslararası Coğrafi İşaret de alacağız. İnşallah önümüzdeki yıllarda eczanelik ballar üreteceğiz. Eğer doğru ve kaliteli balı üretirsek, dünya ölçeğinde eczanelerde satılacak balı gönderme şansını yakalarız. Çam balımızın bir değeri ve kıymeti var." değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, Türkiye'de yaklaşık 65 bin ailenin arıcılık yaptığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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