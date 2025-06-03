Kurban Bayramı yaklaşırken bankacılık işlemlerini bayramdan önce halletmek isteyen birçok kişi, "5 Haziran Perşembe günü yani arefe günü bankalar çalışıyor mu?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Bayram öncesinde bankaların açık olup olmayacağı ve mesai saatleri netlik kazandı. Peki, Arefe günü bankalar açık mı? 5 Haziran Kurban Bayramı arefesi bankalar çalışıyor mu? İşte, 2025 Kurban Bayramı arefesinde bankaların durumu ile ilgili merak edilen tüm bilgiler…

5 HAZİRAN AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

Resmî tatil takvimine göre, Türkiye'de arefe günleri kamu personeli, özel sektör çalışanları ve öğrenciler için yarım gün tatil kapsamına giriyor.

Arefe günü bankalar açık mı

5 Haziran 2025 Perşembe günü, Kurban Bayramı arefesi olması nedeniyle öğleden sonra saat 13.00'ten itibaren resmî tatil başlayacak. Bu kapsamda bankalar, kamu kurumları ve pek çok özel sektör kuruluşu yarım gün mesai yapacak.

Öte yandan, özel sektörde görev yapan çalışanlar için öğleden sonraki saatler mesai ücretiyle değerlendirilecek. Bu uygulama, tatil planı yapacak olan vatandaşlar için önemli bir detay olarak öne çıkıyor.