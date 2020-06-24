Ardahan'ın çöpleri 1 temmuzdan itibaren katı atık merkezinde toplanacak
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Ardahan'ın çöpleri 1 temmuzdan itibaren katı atık merkezinde toplanacak

Ardahan Belediyeler Birliği Başkanı olan Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, 1 temmuzdan itibaren il genelindeki çöplerin katı atık toplama merkezinde toplanacağını bildirdi.

Ardahan'ın çöpleri 1 temmuzdan itibaren katı atık merkezinde toplanacak
24.06.2020 13:17 | Son Güncelleme: 24.06.2020 13:17

Ardahan Belediyeler Birliği Başkanı olan Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, 1 temmuzdan itibaren il genelindeki çöplerin katı atık toplama merkezinde toplanacağını bildirdi.

Azizoğlu, Ardahan'daki belediye başkanlarıyla Valilikte toplantı salonunda "Çöplerin katı atıkta toplanması" konulu toplantıda yaptığı konuşmada, kentteki katı atık merkezinin faaliyete girdiğini, bundan sonra çöplerin bir merkezde toplanacağından Ardahan'a önemli bir hizmetin olacağını belirtti.

Bu süreçte belediyelerin üzerine düşeni yapması gerektiğini vurgulayan Azizoğlu, "Burada amacımız Ardahan'a ve ilçelerine hizmet götürmektir. Başta Ardahan il belediyesi olmak üzere bu süreçte herkes üzerine düşeni yaparsa Ardahan hak ettiği hizmeti alır. Sonuçta hepimizin soy adı Ardahan. Bizler Ardahan'ın çıkarı için buradayız. Buna karşı gelenlerin halk nezdinde bir yeri ve değeri olmaz." şeklinde konuştu.

Toplantı daha sonra basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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