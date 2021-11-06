Ardahan'da yoğun sis etkili oldu - Haberler
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Ardahan'da yoğun sis etkili oldu

AA / Günay Nuh - Haberler | Güncel
Ardahan'da yoğun sis etkili oldu

Ardahan'da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu.

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu.

Kent merkezinde gece oluşmaya başlayan sis, sabah saatlerinde etkisini arttırdı ve şehrin tamamını kapladı.

Özellikle Ardahan Kalesi ile Kura Nehri bölgesinde yoğunlaşan sis, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücülere zor anlar yaşattı.

Sürücüler, il merkezinde sis farlarını yakarak ilerledi.

AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri
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