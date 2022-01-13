Ardahan'da kumar oynayan 4 kişiye ceza kesildi

DAMAL, ARDAHAN (AA) - Ardahan'da bir kıraathanede kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye 5 bin 457lira ceza kesildi.

Damal ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir kıraathanede kumar oynatıldığı yönündeki ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Amirliği Asayiş Şube ekipleri, adrese operasyon düzenledi.

Burada kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye "Kabahatler Kanunu'na muhalefet"ten 5 bin 457 lira ceza kesildi.

Kumar oynayanlara yer temin ettiği iddia edilen kişi hakkında ise işlem yapıldı.

Operasyonda kumarda kullanıldığı tespit edilen bir miktar para ile iskambil kağıdına el konuldu.

AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri

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