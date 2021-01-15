Kayısı kolilerine gizlenen 247 tarihi eser ele geçirildi
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Kayısı kolilerine gizlenen 247 tarihi eser ele geçirildi

15.01.2021 12:23 | Son Güncelleme: 15.01.2021 12:31

Ardahan'da durdurulan bir otobüste, kayısı kolilerine gizlenen Bizans dönemine ait 247 tarihi eser ele geçirildi.

Ardahan'da durdurulan bir otobüste, kayısı kolilerine gizlenen Bizans dönemine ait 247 tarihi eser ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu Ardahan-Kars kara yolunun Çamlıçatak noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüsteki aramada, Ardahan'da teslim alınmak üzere kayısı kolilerine gizlenen, Bizans dönemine ait 205 sikke, 31 obje ve 11 yüzük ele geçirildi.

Kayısı kolilerindeki tarihi eserleri, Malatya'dan Ardahan'a gönderen kişi ile bunları alacak olan zanlı hakkında soruşturma başlatıldı.

Kayısı kolilerine gizlenen 247 tarihi eser ele geçirildi
Kayısı kolilerine gizlenen 247 tarihi eser ele geçirildi
Kayısı kolilerine gizlenen 247 tarihi eser ele geçirildi
Kayısı kolilerine gizlenen 247 tarihi eser ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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