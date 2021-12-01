Ardahan'da kar yağışı nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı - Haberler
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Ardahan'da kar yağışı nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı

AA / Günay Nuh - Haberler | Güncel
Ardahan'da kar yağışı nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı

Ardahan'da yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımı aksatıyor.

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da yoğun Kar yağışı ve tipi ulaşımı aksatıyor.

Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan kar, ilerleyen saatlerde etkisini arttırdı.

Yoğun kardan dolayı Ardahan-Göle kara yolunun Güzçimeni köyü mevkisinde onlarca araç yolda kaldı.

Kara yolları ekipleri söz konusu yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Sürücülerin araçlarıyla beklediği yolda ekiplerin yol açma çalışması sürüyor.

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AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri

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