Ardahan'da "buzlanma" uyarısı
Ardahan'da sürücüler için buzlanma uyarası yapıldı.
Ardahan'da sürücüler için buzlanma uyarası yapıldı.
Kara Yolları 183. Şube Şefliğinden yapılan açıklamada, bugün yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ulaşımın bazı noktalarında buzlanmaya dönüştüğünü bildirdi.
Buzlanmanın, Ardahan-Şavşat yolunun Sahara mevkisi ile Ardahan-Posof yolunun Ilgar dağı geçici ve Çıldır-Aktaş yolunun Mozaret mevkilerinde yoğun görültüğü kaydedildi.
Özellikle gece söz konusu yolları kullanacak olan sürücülerin tedbirli olmaları istendi.