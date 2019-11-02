Ardahan'da "buzlanma" uyarısı

02.11.2019 17:52

Ardahan'da sürücüler için buzlanma uyarası yapıldı.

Kara Yolları 183. Şube Şefliğinden yapılan açıklamada, bugün yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ulaşımın bazı noktalarında buzlanmaya dönüştüğünü bildirdi.

Buzlanmanın, Ardahan-Şavşat yolunun Sahara mevkisi ile Ardahan-Posof yolunun Ilgar dağı geçici ve Çıldır-Aktaş yolunun Mozaret mevkilerinde yoğun görültüğü kaydedildi.

Özellikle gece söz konusu yolları kullanacak olan sürücülerin tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: AA