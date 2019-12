: Arda Turan, Ocak'ta Galatasaray'a transfer oluyor

20.12.2019 10:58 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:25

Galatasaray-Başakşehir maçı öncesinde Fatih Terim'in elini öperek özür dileyen aradaki buzları eriten Arda Turan, sarı-kırmızılı formaya her geçen gün bir adım daha yaklaşıyor. Güneş'te yer alan habere göre kulüp yönetimiyle görüşen ve her konuda anlaşma sağlayan tecrübeli futbolcu, bir aksilik yaşanmaması halinde sezonun ikinci yarısında parçalı forma ile sahaya çıkacak. Boş mukaveleye imza atması beklenen 32 yaşındaki oyuncu ile 2.5 yıllık sözleşme imzalanacak.

BEDELSİZ OLARAK TRANSFER EDİLECEK

2011 yılında ayrıldığı yuvasına 9 yıl sonra geri dönüş yapacak olan Arda, Başakşehir'de beklentileri karşılayamasa da Galatasaray cephesi ona joker gözüyle bakıyor. Oyuncu için de bonservis ödenmeyecek. Teknik direktör Fatih Terim'in, Arda Turan'ı 10 numara ve kanatlarda hamle oyuncusu olarak kullanmayı düşündüğü öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da Arda'ya kolaylık göstereceğini açıklamıştı.

Haber Videosu