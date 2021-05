Arda Turan: Kimseyle tartışmam; çok iyi bir Galatasaraylıyım

İbrahim ALİOĞLU/ İSTANBUL, - Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan Turan'ın Youtube kanalına özel açıklamalarda bulundu. Deneyimli oyuncu, "Galatasaray'a karşı eksik davranışta bulunmadım. Sevgi, saygı, maddiyat ve maneviyat olarak hep verdim. Kimseyle tartışmam; çok iyi bir Galatasaraylıyım" dedi."BABA OLDUKTAN SONRA DAHA UYSALIM"Kendisini tek kelimeyle "adaletli" olarak nitelendiren Arda Turan, baba olduktan sonraki değişimi hakkında ise "Daha sakin ve daha uysalım. Daha alttan alan ve kavgacı olmayan biri. Çok kabul etmediğim bir şey ama baba olduktan sonra 'Aman bunu da ben mi düzelteceğim' diyorsun. Gençken her haksızlığa karşı geleyim halindeydim. Türk toplumunu ne olursa olsun çok seviyorum ama bizim toplumumuza bir şey anlatmak çok zor. Sen bile bazen 'Nasıl yanlış anlaşılıyorsun' diyorsun. Bir şeyi düzeltmeye, anlatmaya uğraşmıyorum" diye konuştu."İYİ ÖZELLİKLERİMİ DOĞRU YERDE KULLANAMIYORUM"Öz eleştiride de bulunan Turan, şunları kaydetti: "Çok sevdiğim birisiyle geçen konuşurken bana, 'Çok cesaretlisin, liderlik özelliklerin var, merhametlisin' derken, ben de hava giriyorum tabii, 'Bunlar çok güzel özellikler ama doğru yerde kullanıldığı zaman bir manası var' dedi. O dönemde söylediğinde 'Bunların hepsini yanlış yerde kullandın' demişti. Sevdiğim özelliklerim var ama gereksiz yerde cesaret, liderlik yapacağım diye cengaverlik... Benimle ilgili özeleştiri yapılacaksa; iyi özelliklerimi doğru yerde kullanamıyorum. O yüzden de kötü gözüküyor.""GALATASARAY'A KARŞI ZAAFIM VAR"Galatasaray'ın hayatındaki önemine vurgu yapan Arda Turan şöyle devam etti: "Galatasaray ile ilgili şaka da sevmem, Galatasaray ile ilgili bir iddiaya girmem. Tarzım budur, inan sevdikleri üzerinden iddiaya girmez. Örneğin bir çocuk yatılı okulda okuyor ve çok seviyor, anlatıyor; benim için de Galatasaray öyle. Galatasaray'a karşı zaafım var ve hep içten ve samimi davrandım. Hep fedakarca davrandım. 2008 yılında Galatasaray ile şampiyon olduk, aradan 13 yıl geçmiş. Şu an sosyal medyada 'Arda Turan Galatasaray'da ne yapmış?' diyen o çocuk 5 yaşındaydı. Arda Turan Galatasaray'a ne mi yapmış? 2008 senesinde Fenerbahçe çok güçlü, yeni stadını da yapmış, maddi anlamda da çok güçlü. Biz o dönemde Ali Sami Yen Stadı'nda oynuyorduk. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynadı. Maddi anlamda ciddi farklar var ama manevi anlamda Galatasaray'a karşı kimsenin farkı olamaz. 2008 yılında şampiyon olarak Fenerbahçe'nin hızını kestik. Alex'ler, Deivid'ler, Anelka'lar geldi. Benim de önderliğimdeki o grup Fenerbahçe'yi çok iyi durdurduk. Oradaki 1 yıl rakibinizin 3-4 sene kaybetmesine neden oldu.""ÇOK İYİ BİR GALATASARAYLIYIM"Sarı-kırmızılı kulübün her zaman hayatında öncelikli olduğunu yineleyen 34 yaşındaki futbolcu, "Benim Galatasaray'da çıktığım ilk günden ayrıldığım güne kadar Avrupa'dan teklif vardı. Galatasaray'ı sevmem, insanları kıramamam nedeniyle kaldım ve devam ettim. Şu an gençler kulüpleriyle imzalamadan devam ediyorlar. Galatasaray'a karşı eksik davranışta bulunmadım. Sevgi, saygı, maddiyet ve maneviyat olarak hep verdim. Tribündeki seyirci neyse ben de hep maksimum sınırlarımı zorlayarak yaptım. Kimseyle tartışmam; çok iyi bir Galatasaraylıyım" şeklinde konuştu."FUTBOLU YENİDEN SEVDİRMELİYİZ"Futbolda değiştirmek isteyeceği ilk şeyin oyunu yeniden sevdirmek olduğunu dile getiren yıldız isim, "Oyunu sevdirmeliyiz. Rekabete çok odaklandık. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş maçları ya da altyapıdaki maçlarda rekabetin içine o kadar çok girdik ki futbolu sevmeyi unuttuk. Birbirimize o kadar çok düşman olduk ki oyunu sevdirmeliyiz. Oyunun içinde eğelenebilirsek futbolu yeniden sevebiliriz. Hayatta her şeyin çözümü sevgidir" dedi."ÇOCUKLARIMIN SPORUN İÇİNDE OLMASINI İSTERİM"İki çocuğunun da futbolcu olmasından mutluluk duyacağını söyleyen Arda Turan, "Tabii ki futbolcu olmalarını isterim. Kişisel gelişimleri için de bu çok önemli. Ailesiyle konuşamayacağı şeyleri takım arkadaşlarıyla konuşabilirler, spor yaparken cesaret edebilirler ve kendi kişiliklerini geliştirebilirler. Profesyonel sporcular olmasalar bile sporun içinde olmalarını çok isterim" ifadelerini kullandı."BU SEZON ŞAMPİYON OLURSAK HİÇ 'KEŞKE' DEMEYİZ"

Hayatında hiç keşke demediğini aktaran Turan, "Hiç 'keşke' demedim. Bu sezon da şampiyon olursak hiç 'keşke' demeyiz" şeklinde sözlerini noktaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim ALİOĞLU