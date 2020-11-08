Arda Turan, gözyaşlarıyla röportaj verdi: Zor günler yaşadım, bu gol çok anlamlıydı
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Arda Turan, gözyaşlarıyla röportaj verdi: Zor günler yaşadım, bu gol çok anlamlıydı

08.11.2020 21:25 | Son Güncelleme: 08.11.2020 22:03
Arda Turan, gözyaşlarıyla röportaj verdi: Zor günler yaşadım, bu gol çok anlamlıydı

Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenen Galatasaray'da kaptan Arda Turan, maçın ardından açıklamalarda bulundu. 9.5 yıl sonra sarı-kırmızılı formayla gol atan tecrübeli oyuncu, gözyaşlarını tutamadı ve "Benim için çok anlam ifade eden bir gol oldu" şeklinde konuştu.

Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, Sivasspor'u 2-1 yendikleri maçın ardından yayıncı kuruluşun röportajında gözyaşlarını tutamadı.

Gözyaşları içerisinde röportaj veren Arda Turan, "Golüm 2008'de Sivas'ta attığım gole benziyor, aynı kontrol ve benzer bir vuruş oldu. Genç kardeşlerimiz belki hatırlamazlar 2008'de Sivas'a attığım gole çok benzedi. Benim için çok anlam ifade etti bu gol. Çok önemliydi, çok sevindim bugün. Galatasaray olunca garip hissediyorum. Takım halinde böyle oynayınca şampiyon olunuyor. Maçı Florya'da kazandık. Hocamız muhteşem bir taktik oynattı" dedi.

"ÇOK ZOR GÜNLER YAŞADIM"

Sivasspor karşısında etkili olduklarını ifade eden Arda, "Çizgiye basmadan bloklar arasına girerek etkili olduk. Pandemi dezavantaj çünkü seyircimiz yok. Seyircimiz 1-0 önde başlatır bizi. Çok zor günler yaşadım" şeklinde konuştu.

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