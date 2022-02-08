Aras Kargo, Erkek Milli Futbol Takımları ve eMilli Futbol Takımı Sponsoru oldu

Nihat Özdemir : Yakın zamanda yeni anlaşmaların müjdelerini vereceğiz

Aras Kargo Genel Müdürü Ayyarkın: Milli Takımlarımıza sunacağımız desteğin bizim için özel bir yeri ve anlamı olacak

Basın toplantısının ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir, Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın'a milli takım forması hediye ederken, Ayyarkın da Özdemir'e sembolik Aras Kargo kamyonu takdim etti.