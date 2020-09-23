Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı

Yeni tip koronavirüs kaynaklı can kayıpları Umman'da 875'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 406'ya, Filistin'de 317'ye, Bahreyn'de 229'a, Katar'da 212'ye ve Tunus'ta 174'e yükseldi.

Yeni tip koronavirüs kaynaklı can kayıpları Umman'da 875'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 406'ya, Filistin'de 317'ye, Bahreyn'de 229'a, Katar'da 212'ye ve Tunus'ta 174'e yükseldi. Ürdün'de ise Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) çalışanı 17 kişi enfekte oldu.

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, virüs nedeniyle 10 kişi daha yaşamını yitirdi, 628 yeni vaka tespit edildi, 287 hasta ise iyileşti.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 875'e, vaka sayısı 95 bin 339'a, iyileşen hasta sayısı da 86 bin 482'ye çıktı.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 1 kişinin vefat ettiği, 1083 kişinin enfekte olduğu, 970 kişinin ise sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

Son verilerle ölü sayısının 406'ya, vakaların da 87 bin 530'a yükseldiği kaydedilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 76 bin 995'e ulaştığı ifade edildi.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığı Kovid-19'dan 3 kişinin daha vefat ettiğini ve 430'u Batı Şeria'da, 73'ü Gazze Şeridi'nde olmak üzere 503 kişinin enfekte olduğunu duyurdu.

Böylece can kayıplarının 317'ye, vakaların da 47 bin 117'ye yükseldiği bilgisi paylaşıldı.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 650 kişinin enfekte olduğu ve 741 hastanın iyileştiği belirtildi.

Toplam can kaybının 229'a, vakaların da 66 bin 402'ye yükseldiği kaydedilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının ise 59 bin 367'ye ulaştığı aktarıldı.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 hastası 1 kişi daha hayatını kaybetti, 258 kişi enfekte oldu, 240 kişi de sağlığına kavuştu.

Virüs kaynaklı can kaybının 212'ye, vaka sayısının da 124 bin 175'e çıktığı ülkede, iyileşen hasta sayısı ise 121 bin 6'ya ulaştı.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, virüs nedeniyle 10 kişi daha yaşamını yitirdi ve 1219 yeni vaka kaydedildi.

Böylece toplam can kaybı 174, vaka sayısı da 12 bin 479 oldu.

Ürdün

Ürdün'de ise Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA), 17 çalışanının Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

UNRWA'dan yapılan yazılı açıklamada, 17 kişinin, başkent Amman'daki Filistin Vihdat Mülteci Kampı'na bağlı sağlık kuruluşlarından birinde çalıştıkları sırada enfekte olduğu ifade edildi.

Ürdün Sağlık Bakanlığı, ülkede virüs nedeniyle toplam 33 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 679 kişinin enfekte olduğunu bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohammed Yahya Ahmad Mohammed