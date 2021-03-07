Arap koalisyonu: Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği 5 İHA imha edildi

Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, İran destekli Husi milislerin Suudi Arabistan'a gönderdiği patlayıcı yüklü 5 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini açıkladı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Arap koalisyonu sözcüsü Turki el-Maliki yaptığı yazılı açıklamada, Yemen'deki Husilerin, Suudi Arabistan'ı 5 İHA ile hedef aldığını belirtti.

Açıklamada, saldırıda vurulan bölgelere ilişkin ayrıntılı bilgi vermeyen Maliki, patlayıcı yüklü İHA'ların imha edildiğini kaydetti.

Maliki, Husilerin İHA'larla sivil yerleşim bölgelerini kasıtlı ve sistematik şekilde hedef aldığını vurguladı.

Koalisyon sözcüsü ayrıca sivilleri ve sivil nesneleri korumak için uluslararası insan hakları hukukuna uygun şekilde önlemler aldıklarını aktardı.

Husilerden henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini sık sık hedef alan Husilerin son günlerde İHA'lar ve füzelerle düzenledikleri saldırıların arttığı gözlemleniyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy