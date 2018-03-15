Aralık Ayı İşsizlik Verileri

Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, aralık ayı işsizlik verilerinin ekonomideki hareketliliğin artarak devam ettiğini gösterdiğini bildirdi.

Konukoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, iş gücünün 2017 yılı aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 39 bin kişi artarak 31 milyon 579 bin kişiye ulaştığını belirtti.

Açıklanan işsizlik rakamlarının ekonomideki hareketliliğin artarak devam ettiğini gösterdiğine dikkati çeken Konukoğlu, iş gücüne katılımın da yüzde 52,4'e yükseldiğini kaydetti.

Türkiye'nin ekonomi liginde hızlı büyüyen ilk 10 ülke arasında olduğuna işaret eden Konukoğlu, "Yeni iş sahaları geliştirerek daha çok üretip, iş gücüne sağlanan katkıyı artırmak için çaba gösteren tüm sanayici ve iş adamlarına teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.