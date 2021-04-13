Araklı ve Sürmene'nin içme suyu sorununun çözüme kavuşmasına az kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Araklı ve Sürmene'nin içme suyu sorununun çözüme kavuşmasına az kaldı

Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı - Haberler | Güncel
Araklı ve Sürmene'nin içme suyu sorununun çözüme kavuşmasına az kaldı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Araklı ve Sürmene ilçelerinin 100 yıllık içme suyu ihtiyacını karşılayacak çalışmanın temmuz ayında tamamlanmasının planlandığını bildirdi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Araklı ve Sürmene ilçelerinin 100 yıllık içme suyu ihtiyacını karşılayacak çalışmanın temmuz ayında tamamlanmasının planlandığını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen Araklı-Sürmene İçme Suyu Paket Arıtma Tesisi inşaatının hızla yükseldiği belirtildi.

Çağın gereksinimlerine cevap verecek şekilde revize edilerek, yaklaşık 22 milyon liralık bedel karşılığında İLBANK AŞ tarafından geçen yıl yeniden ihale edilip inşaat çalışmalarına başlanılan tesiste artık son aşamaya gelindiği vurgulanan açıklamada, yüzde 50'si TİSKİ bütçesince karşılanan iş kapsamında paket içme suyu arıtma tesisi, mikro elektrik üretim tesisi, 60 kilometre isale hattı, 18 kilometre şebeke hattı, 8 depo ve 12 mevcut deponun da bakım ve onarımının yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'nun şu görüşlerine yer verildi:

"Araklı ve Sürmene ilçelerimizin uzun yıllar beklediği bir çalışmayı nihayete erdiriyoruz inşallah. Temmuz ayında devreye almayı planladığımız tesis sayesinde Araklı'nın 17, Sürmene'nin ise 11 mahallesine sağlıklı ve temiz içme suyu sağlayacağız. İki güzide ilçemizin 100 yıllık ihtiyacını karşılayacak, ciddi manada heyecan veren bir çalışmayı bitiyoruz. Araklı ve Sürmene'ye bu yaz yeni tesisten su vereceğiz. Arıtma tesisinin kapasitesi ilk etapta 125 litre/saniye olacak ancak bu kapasite gerektiği taktirde iki katına çıkarılabilecek. Aynı anda yaptığımız mikro HES sayesinde de içme suyundan elektrik üretimi sağlayacağız."

Zorluoğlu, her yönüyle muhteşem bir çalışma olduğunun altını çizerek, gayretlerinden dolayı İLBANK AŞ yetkililerine, TİSKİ Genel Müdürü ve personeli ile firma yetkililerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Vladimir Putin Ahmet Davutoğlu Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ajda Pekkan Ersin Korkut Serenay Sarıkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Fatih Terim Gökhan Töre Sergen Yalçın Josef De Souza Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Araklı ve Sürmene'nin içme suyu sorununun çözüme kavuşmasına az kaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 09:45:19. #1.14#
title