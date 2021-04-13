Araklı ve Sürmene'nin içme suyu sorununun çözüme kavuşmasına az kaldı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Araklı ve Sürmene ilçelerinin 100 yıllık içme suyu ihtiyacını karşılayacak çalışmanın temmuz ayında tamamlanmasının planlandığını bildirdi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Araklı ve Sürmene ilçelerinin 100 yıllık içme suyu ihtiyacını karşılayacak çalışmanın temmuz ayında tamamlanmasının planlandığını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen Araklı-Sürmene İçme Suyu Paket Arıtma Tesisi inşaatının hızla yükseldiği belirtildi.

Çağın gereksinimlerine cevap verecek şekilde revize edilerek, yaklaşık 22 milyon liralık bedel karşılığında İLBANK AŞ tarafından geçen yıl yeniden ihale edilip inşaat çalışmalarına başlanılan tesiste artık son aşamaya gelindiği vurgulanan açıklamada, yüzde 50'si TİSKİ bütçesince karşılanan iş kapsamında paket içme suyu arıtma tesisi, mikro elektrik üretim tesisi, 60 kilometre isale hattı, 18 kilometre şebeke hattı, 8 depo ve 12 mevcut deponun da bakım ve onarımının yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'nun şu görüşlerine yer verildi:

"Araklı ve Sürmene ilçelerimizin uzun yıllar beklediği bir çalışmayı nihayete erdiriyoruz inşallah. Temmuz ayında devreye almayı planladığımız tesis sayesinde Araklı'nın 17, Sürmene'nin ise 11 mahallesine sağlıklı ve temiz içme suyu sağlayacağız. İki güzide ilçemizin 100 yıllık ihtiyacını karşılayacak, ciddi manada heyecan veren bir çalışmayı bitiyoruz. Araklı ve Sürmene'ye bu yaz yeni tesisten su vereceğiz. Arıtma tesisinin kapasitesi ilk etapta 125 litre/saniye olacak ancak bu kapasite gerektiği taktirde iki katına çıkarılabilecek. Aynı anda yaptığımız mikro HES sayesinde de içme suyundan elektrik üretimi sağlayacağız."

Zorluoğlu, her yönüyle muhteşem bir çalışma olduğunun altını çizerek, gayretlerinden dolayı İLBANK AŞ yetkililerine, TİSKİ Genel Müdürü ve personeli ile firma yetkililerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı