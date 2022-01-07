Aracında bomba düzeneği bulundu; birlikte yaşadığı kişi gözaltında (4) - Haberler
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Aracında bomba düzeneği bulundu; birlikte yaşadığı kişi gözaltında (4)

Aracında bomba düzeneği bulundu; birlikte yaşadığı kişi gözaltında (4)
Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar - Haberler | Güncel

TUTUKLANDIÇorum'da bir süre önce birlikte yaşadığı Hatun Demir'in aracının altına bomba düzeneği yerleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan Kadir K., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak, Çorum L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

ÇORUM (DHA) - TUTUKLANDI

Çorum'da bir süre önce birlikte yaşadığı Hatun Demir'in aracının altına bomba düzeneği yerleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan Kadir K., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak, Çorum L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.


Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar - Son Dakika Haberleri

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