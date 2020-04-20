SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Sigorta şirketleri, koronavirüs nedeniyle trafik ve kasko sigortasında yüzde 30'u aşan indirim yaptı - Ekonomi
Sigorta, Ekonomi, Güncel

Sigorta şirketleri, koronavirüs nedeniyle trafik ve kasko sigortasında yüzde 30'u aşan indirim yaptı

Eve kapanan vatandaşlar, trafik ve kasko sigortasını yaptırmayı askıya alınca şirketler hem trafik sigortasında hem kasko sigortasında yüzde 30'u aşan indirimler yapmaya başladı. Şirketler ayrıca ödemelerin 1 ay geç başlamasını da sağlıyor.

20.04.2020 16:22 | Son Güncelleme: 20.04.2020 16:32
Sigorta şirketleri, koronavirüs nedeniyle trafik ve kasko sigortasında yüzde 30'u aşan indirim yaptı

Mart ortasında Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) sektörleri çeşitli açılardan etkilemeye devam ediyor. Kovid-19'un tedavi masraflarını üstlenen sigorta sektörü de hava yolları, konaklama, perakende kadar olmasa da özellikle trafik ve kasko sigortasının nisanda yüzde 20 ile 40 arasında daralması sigortacıları fiyat rekabetine itti. Zorunlu olmasına rağmen sadece nisan ayında 380 bin kadar aracın trafik sigortasını yenilemediği hesaplandı. Bunun nedeni ise hem ekonomik kaygılar hem de aracını trafiğe çıkarmayan insanların herhangi bir risk ile karşılaşmayacağını düşünmesi.

YÜZDE 30'A VARAN İNDİRİMLER

Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre, eve kapanan Türkiye trafik ve kasko sigortasını yaptırmayı askıya alınca şirketler hem trafik sigortasında hem kasko sigortasında yüzde 30'u aşan indirimler yapmaya başladı. Daha önce yüzde 10 indirim yaptığı bilinen şirketlerin de yeniden yüzde 30'a varan indirimler yapması nedeniyle bir kaç şirkette indirim oranı daha da fazla olabiliyor. Böylece devletin belirlediği ve ayda yüzde 1,5 artan trafik sigortası prim tavanlarının yüzde 30 altında trafik sigortası poliçesi satılmaya başlandı. Benzer durum kasko sigortası için de geçerli. Otomobilleri garajlarında veya evlerinin önünde duran vatandaşlar sokağa çıkma yasağı ve hafta için uygulanan kısmi yasak ile güvenlik açısından da sakınca görmediği için biten kasko sigortalarını yeniden yaptırmıyor. Bu durumu gören sigorta şirketleri ise fiyat indirerek vatandaşın sigortalı kalmasını sağlamaya çalışıyor. Şirketler ayrıca ödemelerin 1 ay geç başlamasını da sağlıyor.

CEZA OLMAMASI DA ETKİLİ

Özellikle zorunlu olan trafik sigortası yaptırılmaması halinde uygulanan ceza (sürprim) uygulamasının kalkmış olması nedeniyle araç kullanmayacak olan sürücüler trafik sigortasını yenilemek yerine beklemeyi tercih ediyor. Şirketlerin fiyat indirimlerinin yanı sıra acente komisyon oranları ile de rekabete girdiğini anlatan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, "İnsanlar araçları evlerinin önlerinde durduğu için bir risk görmedikleri için trafik ve kasko sigortası yaptırmıyor. Şirketler özellikle acenteler üzerinden rekabete başladı" dedi.

AYLIK ARTIŞLAR SON BULACAK

Zorunlu trafik sigortasında yasa gereği her ay yüzde 1,5 artan trafik sigortası tavan fiyatlarının artık artırılmaması gündemde. Sigorta sektör temsilcilerinin konu ile ilgili olarak Hazine Müsteşarlığı ile görüştüğü belirtiliyor. Sağlık sigortasında da Kovid-19'un kapsama alınmasına rağmen yine hafif gerileyen sigortalı sayısı nedeniyle fiyat artışına gidemeyen sigorta şirketlerinin ekonomik kayıplarını önlemek için önümüzdeki günlerde daha fazla fiyat kırabileceği belirtiliyor. Ancak şimdilik kaza sayının azalması ile hasar ödemelerinde düşüş beklense de sigorta poliçelerinin yıllık yapılması nedeniyle ekonomik aktivite normale döndüğünde önceki dönem ile benzer hasarlar ile karşılaştığında büyük zararlar yazabileceği tahmin ediliyor. Diğer taraftan kaza sayısının azalmasına rağmen ölümlü ve yaralanmalı kaza sayısının artıyor olması sigortacıları kara kara düşündürüyor.

Sigorta şirketleri, koronavirüs nedeniyle trafik ve kasko sigortasında yüzde 30'u aşan indirim yaptı
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Ev almayı düşünenler dikkat! Yapı Kredi konut kredisinde faizi indirdi Ekonomi
Ev almayı düşünenler dikkat! Yapı Kredi konut kredisinde faizi indirdi
Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi Ekonomi
Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi
Adanalılar sokağa çıkma yasağı biter bitmez kebapçı ve şırdancılara koştu Ekonomi
Adanalılar sokağa çıkma yasağı biter bitmez kebapçı ve şırdancılara koştu
Haftaya düşüşle başlayan dolar, tekrar yükselişe geçti! İşte son durum Ekonomi
Haftaya düşüşle başlayan dolar, tekrar yükselişe geçti! İşte son durum
Abdülhamid'in planladığı Filyos Limanı'nda çalışmalar devam ediyor Ekonomi
Abdülhamid'in planladığı Filyos Limanı'nda çalışmalar devam ediyor
Kısa Çalışma Ödeneği'ne 270 bine yakın firma başvurdu Ekonomi
Kısa Çalışma Ödeneği'ne 270 bine yakın firma başvurdu
Ordu'da yaşayan 2 çocuk babası, 22 senede oluşturduğu oyuncak araba koleksiyonuna 50 bin lira harcadı
Ordu'da yaşayan 2 çocuk babası, 22 senede oluşturduğu oyuncak araba koleksiyonuna 50 bin lira harcadı
THY, korona nedeniyle yurt dışında mahsur kalan 25 bin Türk'ü ülkeye getirmek için tahliye operasyonuna başladı
THY, korona nedeniyle yurt dışında mahsur kalan 25 bin Türk'ü ülkeye getirmek için tahliye operasyonuna başladı
Son Dakika: Erdoğan'dan yerli solunum cihazı üreten firmalara gözdağı: Ayda 5 bini üretemezseniz hesabını sorarız
Son Dakika: Erdoğan'dan yerli solunum cihazı üreten firmalara gözdağı: Ayda 5 bini üretemezseniz hesabını...
Kısa Çalışma Ödeneği'ne en çok başvuran sektörler belli oldu! Zirve yüzde 40 ile imalatın
Kısa Çalışma Ödeneği'ne en çok başvuran sektörler belli oldu! Zirve yüzde 40 ile imalatın
Altının gram fiyatı 370 liraya kadar geriledikten sonra tekrar yükselişe geçerek 375 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 370 liraya kadar geriledikten sonra tekrar yükselişe geçerek 375 liradan işlem görüyor
Erdoğan'dan Başakşehir Şehir Hastanesi için İmamoğlu'na gönderme: Yolu yarım yamalak bıraktılar
Erdoğan'dan Başakşehir Şehir Hastanesi için İmamoğlu'na gönderme: Yolu yarım yamalak bıraktılar
Doğan Holding, Doğan Müzik Yapım'ın yüzde 60'ını Paris merkezli Believe'e 23,4 milyon dolara satıyor
Doğan Holding, Doğan Müzik Yapım'ın yüzde 60'ını Paris merkezli Believe'e 23,4 milyon dolara satıyor
Koronavirüs, salgın hastalıkları konu alan kitapların satışını artırdı
Koronavirüs, salgın hastalıkları konu alan kitapların satışını artırdı
Son dakika: 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000'er lira destek ödemesi bugün başladı
Son dakika: 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000'er lira destek ödemesi bugün başladı
İBB çiftçinin satamadığı ürünü alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtacak
İBB çiftçinin satamadığı ürünü alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtacak
Bakan Albayrak: Esnaf ve sanayicimize toplamda 70 milyar liralık finansman sağladık
Bakan Albayrak: Esnaf ve sanayicimize toplamda 70 milyar liralık finansman sağladık
İran, İslam Kalkınma Bankası ve Dünya Bankası'ndan kredi talep etti
İran, İslam Kalkınma Bankası ve Dünya Bankası'ndan kredi talep etti
Krediler için yeni kararlar alan BDDK, bankaların Aktif Rasyosu formülünü yeniden düzenlendi
Krediler için yeni kararlar alan BDDK, bankaların Aktif Rasyosu formülünü yeniden düzenlendi
Sokağa çıkma yasağından muaf tutulan tarım işçileri, erken saatlerde mesaiye başladı
Sokağa çıkma yasağından muaf tutulan tarım işçileri, erken saatlerde mesaiye başladı
Kuyumcular gram altının yıl sonunda 410 lirayı görmesini bekliyor
Kuyumcular gram altının yıl sonunda 410 lirayı görmesini bekliyor
Sadece hasat döneminde geçerli olmak üzere, ayçiçeği yağı ve tohumunun ithalatında gümrük vergisi düşürüldü
Sadece hasat döneminde geçerli olmak üzere, ayçiçeği yağı ve tohumunun ithalatında gümrük vergisi düşürüldü
Taşköprü sarımsağının kilogram fiyatı 2 ayda 20 lira artarak 55 lira oldu
Taşköprü sarımsağının kilogram fiyatı 2 ayda 20 lira artarak 55 lira oldu
Sokağa çıkma yasağında eczane ve fırınlar hizmet vermeye devam ediyor
Sokağa çıkma yasağında eczane ve fırınlar hizmet vermeye devam ediyor
Adanalılar, sokağa çıkma yasağı öncesi kebapçılara koştu
Adanalılar, sokağa çıkma yasağı öncesi kebapçılara koştu
Turizm Bakanı'nın 'Mayıs sonu normalleşme başlayabilir' sözü turizmcileri umutlandırdı
Turizm Bakanı'nın "Mayıs sonu normalleşme başlayabilir" sözü turizmcileri umutlandırdı
ABD koronavirüsle mücadele kapsamında Pakistan'a 8,4 milyon dolar yardım yapacak
ABD koronavirüsle mücadele kapsamında Pakistan'a 8,4 milyon dolar yardım yapacak
Bazı eşyaların ithalatında yüzde 5 ile yüzde 50 arasında değişen ilave gümrük vergisi uygulanacak
Bazı eşyaların ithalatında yüzde 5 ile yüzde 50 arasında değişen ilave gümrük vergisi uygulanacak
İBB'nin bir aylık gelir kaybını açıklayan İmamoğlu hükümete seslendi: Nakdi yardım bekliyoruz
İBB'nin bir aylık gelir kaybını açıklayan İmamoğlu hükümete seslendi: Nakdi yardım bekliyoruz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Engin Özkoç Semih Yalçın Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kutsi Kibariye Demet Akalın Muazzez Abacı
Spor Ersun Yanal Bülent Uygun Lionel Messi Ergin Ataman Fernando Muslera
Daha Fazla Nisan İtalya Futbolcu Başakşehir
Şu an buradasınız: Sigorta şirketleri, koronavirüs nedeniyle trafik ve kasko sigortasında yüzde 30'u aşan indirim yaptı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.4.2020 16:34:57. #1.14#
title