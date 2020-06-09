Araç kiralamada minibüs ve SUV talebi yükseliyor Araç kiralama şirketi Enterprise’ın Türkiye CEO’su Özarslan Tangün, Covid-19 süreciyle birlikte değişen ulaşım alışkanlıkları ve yeni kiralama trendlerini değerlendirdi.

Araç kiralama şirketi Enterprise'ın Türkiye CEO'su Özarslan Tangün, Covid-19 süreciyle birlikte değişen ulaşım alışkanlıkları ve yeni kiralama trendlerini değerlendirdi.

"Araç kiralama şirketleri olarak toplu taşıma ve şehirler arası ulaşıma iyi bir alternatif olduk" diyen Özarslan Tangün, "Minibüs ve SUV araç kiralamalarında ciddi artışlar yaşandı. Çünkü, insanlar ailece seyahatlerini araç kiralamaya yönlendirdi. Bu noktada, bavul kullanımı ve kişi sayısı, minibüs ve SUV gövde tipli araç ihtiyacını ortaya çıkardı. Bununla birlikte, pandeminin ilk anlarından itibaren insanlar ihtiyaçlarını görebilmek için haftalık ve aylık kiralamalara yöneldi. Özellikle aylık kiralamada geçen yıla göre yüzde 60'a varan artışlar yaşadık" ifadelerini kullandı.

Pandemi döneminde devreye aldığı uygulamalarla bir çok alanda ilklere imza attıklarını ve Enterprise Türkiye olarak, dünyaya örnek olduklarını vurgulayan Özarslan Tangün, "İlk etapta, Türkiye'de ilk kez uygulanan bir sistemle, müşterinin ayağına dezenfekte edilmiş araçları götürdük. Nereye istiyorsa, adresine teslim ettik ve tekrar adresinden aldık. Koronavirüs sürecinde, bazen günde 100'ün üzerinde adrese teslim dezenfekte araç götürdük. Bununla birlikte, hızlıca haftalık ve aylık özel kiralama paketleri hazırladık. Bu paketler, Covid-19 sürecinde şehir içerisinde ihtiyaçlarını görmek isteyenler tarafından yine büyük talep gördü. Enterprise global taraf da, bizim burada yaptıklarımızı çok beğendi. Şimdi, 15 Haziran'da 95 ülkeye birden önemli bir sunum yapacağız" dedi.

Dünyanın en büyük araç kiralama şirketi Enterprise, Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla birlikte değişen ulaşım alışkanlıklarını ve araç kiralama sektöründeki güncel gelişmeleri değerlendirdi. Yeni normalin araç sahipliği ve ulaşım süreçlerindeki alışkanlıklarını değiştirecek mobilite ihtiyaçları ortaya koyduğunu belirten Enterprise Türkiye CEO'su Özarslan Tangün, dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Pandeminin ardından insanların gerek şehiriçi gerekse şehirlerarası her türlü toplu taşımaya olan talebinin hızla azaldığını vurgulayan Özarslan Tangün, "Yaptığımız anketler ve incelediğimiz detaylı raporlar çerçevesinde, Koronavirüs süreciyle birlikte, insanların artık kendi araçları veya kiraladıkları araçlarla seyahat etmeyi tercih ettikleri ortaya çıktı. Araç kiralama şirketleri olarak toplu taşıma ve şehirler arası ulaşıma iyi bir alternatif olduk. Burada da en önemli etken hijyen ve güvenilirlik oldu. Yeni normalde artık hizmet kalitesi çok daha önemli hale gelecek. İşini doğru yapanlar müşteriyle olan bağını güçlendirecek" diye konuştu.

"Minibüs ve SUV talebi yükseldi, aylık kiralama yüzde 60 arttı"

Covid-19 ile birlikte ortaya çıkan araç kiralama trendlerini aktaran Enterprise CEO'su Özarslan Tangün, "Haziran ayı itibariyle minibüs ve SUV araç kiralamalarında çok ciddi artışlar yaşandı. Çünkü, insanlar ailece seyahatlerini uçak veya otobüslerden bireysel kiralamaya yönlendirdi. Bu noktada, bavul kullanımı ve kişi sayısı, minibüs ve SUV gövde tipli araç ihtiyacını ortaya çıkardı. Yeni dönemin getirdiği en önemli trendlerden bazıları ise kısa dönem araç kiralamada kuralları yeniden yazacak türdendi. Şöyle ki, pandeminin ilk anlarından itibaren insanlar ihtiyaçlarını görebilmek için ofislere gelmek yerine adreslerine araçların getirilmesini tercih etti. Şehir içindeki mobilite ihtiyaçları için haftalık ve aylık kiralamalara yöneldi. Özellikle aylık kiralamada geçen yıla göre yüzde 60'a varan artışlar yaşadık. Çin'de ortaya çıkan ilk veriler de Mayıs ayı itibariyle araç kiralamada geçen seneye göre artışların yaşandığını Uber benzeri araç paylaşım uygulamalarına olan ilginin azaldığını gösteriyor. Yani, araç sahipliği ve kişisel araç kullanımı yeniden popüler oldu diyebiliriz. Bununla birlikte, ehliyet sahipliğine olan ilgisi azalan gençlerin, Covid-19 ile birlikte yeniden ehliyet ve araç sahipliğini tercih ettiği de diğer bir gerçek" diye devam etti. Pandemi süreciyle birlikte online taleplerin de arttığına dikkat çeken Özarslan Tangün, online rezervasyonlarda geçen yıla göre yüzde 90'a varan artış yaşandığını belirtti.

"Günde 100'ün üzerinde adrese teslim dezenfekte araç verdik"

Enterprise'ın değişen ihtiyaçlara hızla yanıt verdiğinin altını çizen Özarslan Tangün, 95 ülkede operasyonu bulunan dünyanın en büyük araç kiralama şirketi olmanın avantajlarını kullandıklarını paylaştı. Özarslan Tangün, "Biz bu sayede, başka ülkelerde neler oluyor, neler bitiyor, ülkemizde olmadan görebildik. Türkiye'de ilk kez uygulanan bir sistemle, müşterinin ayağına dezenfekte edilmiş araçları götürdük. Nereye istiyorsa, adresine teslim ettik ve tekrar adresinden aldık. Toplu taşıma kullanmak istemeyen veya kalabalığın içerisine girmek istemeyen insanlar ciddi talep gösterdi. Dezenfekte edilmiş arabalar çok profesyonel bir şekilde müşterilerimize teslim edildi. Koronavirüs sürecinde, bazen günde 100'ün üzerinde adrese teslim dezenfekte kiralık araç götürdük. Önümüzdeki dönemde bunu yapmaya aynen devam edeceğiz. Bununla birlikte, hızlıca haftalık ve aylık özel kiralama paketleri hazırladık. Bu paketler, Covid-19 sürecinde şehir içerisinde ihtiyaçlarını görmek isteyenler tarafından yine büyük talep gördü" dedi.

"2 yeni şehir ofisi açtık, 5 yeni yatırım yolda"

Covid-19 süreci sonrası gelen taleple birlikte şehir ofisi sayılarını artırdıklarını da kaydeden Enterprise Türkiye CEO'su Özarslan Tangün, "Müşterilerimize daha iyi hizmet vermek için ve orada önemli bir potansiyel olduğunu gördüğümüz için, şehir içi ofis sayımızı hızla artırdık. Bodrum'da 1 tane, Antalya'da 1 tane yeni şehir ofisi açtık. İstanbul'da 1 tanesini açmak üzereyiz, 2 tanesiyle ise anlaştık. Böylece, İstanbul'da 3 tane daha yeni şehir ofisi açmış olacağız. Ayrıca, önümüzdeki süreçte de yatırımlarımız devam edecek. Ankara ve İzmir'de yeni ofisler açacağız. Bu yeni şehir ofisleriyle birlikte Türkiye genelinde 15-20 yeni noktada hizmet vermeyi planlıyoruz. Pandemi süreci bizleri şehir ofislerine yatırıma yönlendirdi. Araç yatırımı konusunda ise PSA (Peugeot-Citroen-DS), BMW ve Toyota ile önemli çalışmalarımız var. Bir yandan filomuzdaki araçları çeşitlendirmeye ve genişletmeye de devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Yeni dönem için ihtiyaca yönelik uygun fiyatlı tatil paketleri hazır"

Haziran ayına girilmesiyle birlikte çeşitli tatil paketleriyle mobilite ihtiyaçlarını karşılayacaklarını da ifade eden Enterprise Türkiye CEO'su Özarslan Tangün sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Haziran ayı ile geçtiğimiz yeni süreçte, ülkemizde insanların özellikle memleketlerine ailesini götürüp geri gelme yönünde talepleri olduğunu gözlemliyoruz. Bununla birlikte, tatil beldelerine de yine kiraladıkları araçlarla gitmek isteyenlerin oranı oldukça yüksek. Bu doğrultuda, müşterilerin ihtiyaçları çerçevesinde çeşitli tatil paketleri oluşturduk. Oluşturduğumuz tatil paketleriyle vatandaşlarımız, aracı istedikleri adresten teslim alıp gittikleri bölgede Enterprise ofisi olduğunda, evlerinden yazlıklarından otellerinden geri teslim edebilecekler. Daha sonra dilerlerse tekrar dezenfekte edilmiş araçları adreslerine teslim edip geri dönmelerini sağlayacağız. Güvenilir hijyen yine ilk önceliğimiz olacak. Aylık ve haftalık esnetilmiş kilometre paketleriyle ihtiyacını uygun fiyatlarla karşılayabilecek. Örneğin; İzmir'e, Antalya'ya Bodrum'a veya Trabzon'a gidip aracı orada teslim edebilecek. veya kısa süreliyse aynı şekilde uygun fiyata dönebilecek" ifadelerini kullandı.

"Enterprise Türkiye, dünyaya örnek oldu"

Enterprise Türkiye'nin hızla devreye aldığı uygulamalar ve online kanaldaki başarıları ile Enterprise dünyasına örnek olduğunu belirten Enterprise Türkiye CEO'su Özarslan Tangün sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Pandemi sürecinin ilk anlarından itibaren arkadaşlarımız gerek sahada gerekse evlerinde masa başında inanılmaz bir gayret gösterdiler. Çok özenle, tedbirli, her şeyi kuralına uyarak yaptılar ve sonucunda müşteri memnuniyetini artıran katma değerli işler çıktı. Enterprise global tarafta, bizim burada yaptıklarımızı çok beğendi. Şimdi, 15 Haziran'da, 95 ülkeye birden önemli bir sunum yapacağız. Özellikle, adrese teslim, dezenfekte uygulamalarımız, güvenilir hijyen konusundaki yerel iş birliklerimizle ilgili sunum gerçekleştirmemizi istediler. Bu konularda, dünyaya örnek olmak bizleri çok gururlandırıyor."

Yurtiçi talepteki artış sezonun bir kısmını kompanse edebilir

Haziran ayına kadar olan sürecin daha çok ihtiyaçları karşılamaya yönelik kiralamalardan oluştuğunun altını çizen Enterprise CEO'su Özarslan Tangün, yaptığı sektörel değerlendirmede ise, "Normalleşme süreciyle birlikte, Haziran'da beklediğimizin üzerinde bir talep var. Ancak yurtdışında gelen turist sayısı bu sene doğal olarak beklediğimiz gibi olmayacak. Bireysel kiralamada, neredeyse işlerin üçte birini yurt dışından gelen turistler oluşturuyor. Ama yurt içindeki talep, özellikle seyahat kısıtlamalarının da azalmasıyla gözle görülür bir iyileşme gösterdi. 2020 döneminde yerli turizmin daha hareketli olacağına inanıyoruz. Şehir içi ve şehirlerarası toplu taşımaya olan talebin kiralamaya yönelmesiyle birlikte yurtiçinin, yurtdışından gelmeyen müşterinin bir bölümünü kompanse edeceğini düşünüyoruz. Turizmde normalleşmenin 2021'de yaşanacağını ve önümüzdeki yıl beklentinin üzerinde bir turizm talebiyle karışılacağımızı tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.