Araban'da trafik kazası: 2 yaralı

Araban'da trafik kazası: 2 yaralı

Gaziantep'in Araban ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

14.10.2019 01:57
Araban'da trafik kazası: 2 yaralı

Gaziantep'in Araban ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Vakıf İnce yönetimindeki 01 YB 082 otomobil, Araban-Besni karayolu TMO kavşağında Mehmet Yüksekkaya'nın kullandığı 02 AAF 031 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerden Vakıf İnce ile 01 YB 082 plakalı otomobilde bulunan Sezgin Barutçu yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine

olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Araban Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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