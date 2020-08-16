Araban'da asfalt ve yama çalışmaları Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Araban ilçesinin kırsal mahallelerinde asfalt ve yama çalışmalarını sürdürüyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Araban ilçesinin kırsal mahallelerinde asfalt ve yama çalışmalarını sürdürüyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Araban ilçesine bağlı Hasanoğlu, Sarıtepe, Elif ve Hisar kırsal mahalleleri arasındaki 12 kilometrelik grup yolundaki eski asfalt yolda Haziran ayında başlattığı kazıma çalışmalarının ardından dolgu malzemesi çekilip serilmesinin ardından statik kaplama asfalt çalışmaları tamamladı.

Grup yolunun asfaltlanmasından sonra ilçeye bağlı kırsal mahallelerin bozuk yollarında asfalt kazıma çalışması başlatan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin çalışmalarını yerinde gören Araban ilçesi Belediyesi Başkan Yardımcısı Yusuf Uğur, ekiplere teşekkür etti.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, gazetecilere, bu yıl ilçeye bağlı kırsal mahallelerin bozuk yollarında toplam 25 kilometre statik kaplama asfalt çalışmasının önümüzdeki günlerde tamamlanacağını belirtti.

İlçedeki tüm kırsal mahallelerin bozuk yollarının tamamında statik kaplama asfalt işlemi gerçekleştirmeyi hedeflediklerini aktaran Doğru, "İlçemize bağlı kırsal mahallelerimizdeki bozuk yolların yenilemesi ve yama çalışmaları için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Fatma Şahin ve Fen İşleri Daire Başkanı Sevda Usalp'a teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA