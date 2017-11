Apple, Samsung ve Google Hepsi Yazılım Kalitesini Düşürdü.

Akıllı Telefon Üreticilerinin Hepsi Yazılım Kalitesini İyice Düşürdü





Premium sınıfın en büyük akıllı telefon üreticileri hiç şüphesiz Apple, Samsung ve Google. Bu üç büyük akıllı telefon üreticileri, premium fiyatlarla müşteriye satılabilecek akıllı telefon yapma sanatını ellerinde bulunduruyor.



Ancak yarış o kadar kızışmış durumdaki özellikle yazılım konusundaki kaliteyi oldukça berbat ediyorlar. Yazılım konusundaki eksikler gerçekten utanç verici görünmeye başladı.



Akıllı telefon fiyatları çıldırmak üzere ve insanlara bir telefon için 1.000$ ve üzeri ödettiğinizde bu yazılım hataları kesinlikle kabul affedilemez.



Öyleki son dönemde Google'ın çıkardığı Pixel 2 ve Pixel 2 XL ile ilgili hemen hemen her hafta bir yazılım sorunu haberleri geliyor. İlk olarak Pixel 2 XL'nin OLED Ekranlarındaki yanma sorunu ile başlayan süreç, ses düğmesindeki tıklama sorunu ve Pixel 2'deki Uyarı Lambasının Açık olduğunda bile çalışmaması gibi ilginç sorunlarla devam etti. Öyleki insanlar lekelenmeyi önlemesi beklenen oleofobik kaplamaya rağmen ekrandaki parmak izi lekelenmelerini bildirir hale geldi. Aynı şekilde yeniden başlamadan düzelmeyen siyah ekran sorunu da cabası.



İşin komik tarafı bazı kullanıcılara bu telefonlar Android işletim sistemi bile yüklü olmadan gönderildi.



Bir başka örnekte de Bluetooth kulaklıklar telefonlarla eşleştirildiğinde telefonların ekranları ve Google Asistant çalışmadığına dair bir çok geri dönüş var.



Adil olmak gerekirse tüm bu sorunlar bütün Pixel 2 ve Pixel 2 XL kullanıcılarında görülmüyor. Bu yüzden bu sorunlar sonrası Samsung'un Note 7 faciasında olduğu gibi tehlikeli ve geri çağırma gerektirmiyor.



Fakat bana sorarsanız da şimdi bazı akıllı telefon sahipleri cihazları için geri çağırma talebinde bulunabilecekleri kadar sorun yaşıyor. Google yukarıdaki bahsettiğimiz sorunları bazı yazılım güncellemeleri ile çözmek için söz vermiş durumda. 650$'dan başlayan ve en iyi donanım ve yazılım deneyimini sunması beklenen bir telefondan ne beklemeliydik ki?



Bu tür bir kaliteyi ancak düşük ve uygun bütçeli bir akıllı telefondan bekleriz. Örneğin Amazon reklamları ile bezenmiş 50$'lık bir telefondan. Ancak Premium materyallerle üretilmiş ve bir dünya para ödediğiniz bu telefonlardan bunu beklemezsiniz.



Bu tür can sıkıcı yazılım ve donanım sorunları Pixel 2'ye özgü değil elbette. Benzer şekilde Apple'ın iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X modellerinde de neredeyse eşit derecede sorunlar rapor edilmeye başladı.



"I" harfinin otomatik olarak "A[?] dönmesine neden olan yazılım hatası yanında; iPhone X'in biraz soğuk olduğunda dokunmaya yanıt vermeyi bırakmasına neden olan bir yazılım aksaklığına ne dersin? – iPhone X soğuk hava sorunu – yada iPhone X ekranlarında yaşana yeşil çizgi sorununa. iPhone X'te yüksek seste çatırdayan hoparlörlere mesela.



Apple 10 yıl boyunca iPhone modelleri ile üzerlerinde yüklü iOS işletim sistemini geliştiriyor ve bu konuda yeni değil. Aynı şekilde Google uzun süredir Android işletim sistemini üretiyor ve sadece Pixel Sürümlerinde değil diğer markaların cihazlarında da kullandırıyor ve yeterli derecede tecrübeye sahip.



Sanki Herkes Toplu Olarak Yatıyor Gibi ve El birliği ile Yazılım Kalitesini Düşürmeye Yemin Etmiş Gibi!



Essential Phone örneğinde harika bir titanyum gövde kullanıldı ancak kameralarında bir karmaşa var. Samsung gibi bir dev üretici Galaxy S8'i Bixby'siz duyurdu. Ardından hala bir çok dilde metiyeler düzülen dijital asistan hala doğru düzgün kullanılamıyor. Bu konuda kandırıldık gibi hissetmiyor musunuz?



Tüm bunlara gerçekleştiğinde müşteriler ilk etapta olmaması gereken sorunlar için üreticilerin birden fazla yazılım güncellemelerini ve geliştirmelerini beklemez zorunda, zorundayız.



Hepimiz uçtan uca ekranlar ve daha ince ayrıntılar, yeni donanımlar ile ilgili o kadar büyülendik ki, ayrıntılara bakmayı bıraktık. Ancak Artık bakmalıyız! Akıllı Telefon üreticisi şirketlerin artık temel şeyleri doğru yapmasını sağlamak zorundayız.



Bu şirketlerin müşterileri dinlemek ve gözden kaçırdıkları sorunları çözmek için yazılım güncellemeleri çıkarmalarını alkışlamayı artık bırakmalıyız. Ödediğimiz bana göre yüksek akıllı telefon ücretlerini sonuna kadar hak etmeleri gerekiyor. Mükemmellik vaat ediyorlarsa bunu almamız gerekiyor.



Telefon üreticilerinden daha iyi talep etmenin; açıkça test edilmemiş görülen yazılım güncellemeleri ve geliştirmeleri ile telefonların serbest bırakılması konusunda daha sorumlu hale getirmenin tam zamanı. Apple ve Google, keza Samsung dünya genelinde en sevilen teknoloji markaları olduğunu biliyoruz ancak onlara paranızı bu problemli cihazlar için vermediğinizde; "Alt Düzey Yazılımla yada Yazılım Kalitesindeki Düşüklükle" bu telefonları satamayacaklarını hatırlatmak gerekiyor.



Bu tip yazılım sorunlarında etkilenmiş cihazları almayarak cüzdanınızı ödüllendirin yada sayısız aldığınız cihazda sayısız problem yaşıyorsanız geri vermek için yasal yolları deneyin. Elbette başka bir seçenekte sesinizi Google'ın Pixel User Community forum yada Apple'ın Apple's Support Communities ve tabiki Reddit üzerinden duyurun. Telefon üreticileri, standartların yeniden değerlendirilmesi ve sorunların farkında değillerse bile; müşteri geri bildirimlerini karşılamak için onları iyileştirmeye zorlanacaktır.



Sonuçta, telefonlarımız için daha fazla para ödüyoruz. "Daha sonra düzelteceğiz" kabul edilemez. ve asla da kabul edilmemeli!



