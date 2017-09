Apple İphone 8, Apple Watch Series 3 ve İphone X'i Tanıttı

- Apple iPhone 8, Apple Watch Series 3 ve iPhone X'i tanıttı



NEW YORK - Apple CEO'su Tim Cook, Cupertino'da düzenlenen lansman ile iPhone 8, 10'uncu yıla özel iPhone X ve Apple Watch Series 3 ürünlerini tanıttı.

Apple Watch S3

Lansmanda ilk olarak Apple Watch S3 tanıtıldı. Cook, Apple Watch S3 'ün satışlarda yüzde 50'lik bir büyüme gerçekleştirdiğini belirterek, Rolex'i geride bırakıp ilk sıraya yerleştiğini bildirdi. Apple Watch S3 kullanıcıları telefona ihtiyaç duymadan arama gerçekleştirip, internetten faydalanabilecek. Saatlerde nanoSim yerine eSim kullanıldı. Apple Watch Series 3, 329 dolara satışa sunulurken, Türkiye'de ise 3-19 tarihlerinde satışa sunulacak.

"Phone 8 ve iPhone 8 Plus

Altı çekirdekli A11 Bionic işlemciyle iPhone 8 ve iPhone 8 Plus de tanıtıldı. Boyutları aynı olan telefonlar, Altı çekirdekli A11 Bionic işlemci sayesinde suya ve toza karşı dayanaklı. iPhone 8'in arkasında 12 megapiksel çözünürlüklü tek kamera bulunurken, iPhone 8 Plus'ın arka kamerasında ise iki kamera bulunuyor. Videolar 4K 60 FPS kalitesinde kaydediliyor. Hoparlör ise iPhone 7'ye göre yüzde 25 oranla daha fazla ses aktarıyor. Telefonlar kablosuz şarj edilebilme özelliğine de sahip. iPhone 8 699 dolara, iPhone 8 Plus ise 799 dolara satılacak. Türkiye'de ise 22 Eylül'de satışa sunulacak.

10'uncu yıla özel iPhone X

Lansmanda en çok beklenilen ürün ise iPhoneX oldu. Onuncu yıla özel olarak hazırlanan İPhone X, 2436 x 1125 piksel çözünürlüklü 5.8 inç ekrana sahip. Dolby Vision hem de HDR desteğine sahip OLED ekran teknolojisinin kullanıldığı ilk telefon.