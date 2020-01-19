Apartta çıkan yangın söndürüldü
Beyoğlu ilçesinde bir apartta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Beyoğlu ilçesinde bir apartta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hüseyin Ağa Mahallesi Balo Sokağı'ndaki 3 katlı apartın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, apartta kalanları tahliye ettikten sonra müdahale ederek yangını söndürdü.
Yangında dumandan hafif şekilde etkilenen bir kişiye ise ambulansta müdahale edildi.