AÖF üç ders sınavı ne zaman? AÖF üç ders sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Anadolu Üniversite ve Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri yarın girecekleri AÖF üç ders sınavı için heyecanla bekliyorlar. AÖF üç ders sınavından başarılı olmaları halinde mezun olacaklar. Her ne sebeple olursa olsun "Üç Ders Sınavı"na katılmayan veya katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılmaz. Önemli olan AÖF üç ders sınav giriş yerleri açıklandı ve sınav giriş belgesi erişime açıldı.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF ÜÇ DERS SINAV GİRİŞ BELGESİ

AÖF üç ders sınavı giriş belgesi, http://aof.anadolu.edu.tr adresi "Öğrenci Otomasyonu" bağlantısından veya AÖF bürolarından temin edilebilecek.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?



Anadolu Üniversite AÖF üç ders sınavı, 27 Temmuz 2019 tarihinde saat 15.00'da yapılacak. Türkiye'de üç ders sınavının yapılacağı Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa büroları 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü 10:00 – 16:00 saatleri arasında açık olacaktır.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Üç Ders Sınavı, 2018-2019 öğretim yılı sonu itibariyle son kez yapılacaktır.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ATA - AÖF ÜÇ DERS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI



ATA AÖF üç ders sınav giriş yerleri belli oldu. OBS üzerinden yayınlanan AÖF sınav giriş belgesi almak için tıklayınız

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ATA AÖF ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?



Anadolu Üniversite AÖF Mezuniyet Üç Ders Sınavı, 27 Temmuz 2019 tarihinde saat 15.00'da yapılacak.

SINAVA GİRİŞTE GEREKLİ BELGELER

1. AÖF Üç Ders Sınav Giriş Belgesi

2. Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi (T.C. kimlik kartı, Nüfus Cüzdanı, Süresi Geçerli Pasaport, Sürücü Belgesi)

AÖF ÜÇ DERS GEÇME NOTU NEDİR?

84 – 100 notları arasında AA harf notu ile geçebilirsiniz

77 – 83 notları arasında AB harf notu ile geçebilirsiniz

71 – 76 notları arasında BA harf notu ile geçebilirsiniz

66 – 70 notları arasında BB harf notu ile geçebilirsiniz

61 – 65 notları arasında BC harf notu ile geçebilirsiniz

56 – 60 notları arasında CB harf notu ile geçebilirsiniz

50 – 55 notları arasında CC harf notu ile geçebilirsiniz

46 – 49 notları arasında CD harf notu ile1,70 koşullu geçebilirsiniz

40 – 45 notları arasında DC harf notu ile1,30 koşullu geçebilirsiniz

33 – 39 notları arasında DD harf notu ile1,00 koşullu geçebilirsiniz

0 – 32 notları arasında FF harf notu ile 0,00 kalırsınız.