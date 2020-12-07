Antik Harran Ören Yeri'ndeki eserlerin müzeye 'hassas yolculuğu'

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan, dünyanın en eski yerleşim yerlerinden 7 asırlık Harran Ören Yeri'ndeki kazı alanında bulunan binlerce eser, 6 aşamadan geçirilerek müzelerde teşhire sunuluyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Tarihi Kurumu finansmanı ve yerel yönetimlerin de desteğiyle tarihi Ören yerindeki kazılar, çeşitli aralıklarla 70 yılı aşkın sürüyor.

Antik kentteki kazı alanında bulunan eserler, envanterlik ve etütlük diye ikiye ayrılıyor. Bu eserlerden envanterlik olanlar müzede sergileninceye kadar 6 titiz aşamadan geçiriyor.

Harran Üniversitesi (HRÜ) Arkeoloji Bölümü ve Harran Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Önal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arazide süren çalışma kadar kazı evinde de çok yoğun bir sürecin devam ettiğini, hassas olan cam, kemik ve metal haricindeki eserlerin, öncelikle saf suyla iyi bir yıkamadan geçip kurutulduğunu belirtti.

Buluntu numarası verilen eserlerin tek tek çizimi ve fotoğraflanmasının yapıldığını aktaran Önal, kategorilere ayrılan eserlerin dosyalanıp veri tabanına aktarıldığını ve eserlere, bilgisayar ortamında yüzlerce yıl sonra bile kolayca ulaşılmasına imkan sağlandığını vurguladı.

Bilgisayara aktarılan eserlerin daha sonra tutanakla müzeye teslim edildiğini ifade eden Önal, bir eserin müzeye teslim edilene, vitrine çıkıncaya kadar 6 titiz ve zorlu aşamadan geçtiğine dikkati çekti.

"Harran'da 10 bin eser çıktı"

Prof. Dr. Önal, Harran'daki kazı çalışmalarında şu ana kadar seramik, cam ve madeni eserler, sikkeler, mimari parçalar, figürler, heykeller, kemik ve fildişi eserler ve depolama küplerinden oluşan 10 binin üzerinde tarihi eserin gün yüzüne çıkarıldığını belirtti.

Eserlerin, bulunduktan sonra da hassas bir süreçten geçtikten sonra müzeye teslim edildiğini vurgulayan Önal, "Her yıl binlerce eser gün ışığına çıkarılıyor. Alandaki ekibimiz tarafından bulunan eserler, kazı evimizdeki titiz ve hassas çalışmaların ardından müze müdürlüğümüze envanterlik ve etütlük eser olarak teslim ediliyor. Eserlerin öne çıkanları da müzemizin teşhir salonunda kamuya açık halde ziyaret edilip görülebiliyor." dedi.

"Her eserin temizlik tekniği ayrı"

Harran Kazı evinde görevli arkeolog Rahime Selim de yaklaşık 7 yıldır kazılarda çalıştığını söyledi.

Hem arazide hem kazı evinde çok titiz çalışma yaptıklarını anlatan Selim, "En çok, eserin araziden çıktıktan sonra korunmasına dikkat ediyoruz. Her eser kendine özgü tekniklerle temizlenebiliyor. Her eseri, türüne göre farklı arkadaşlarımız temizliyor. " diye konuştu.

Kazı evi arkeologlarından Jiyan Çalık ise eserlerin müzeye ulaşmasının arkasında büyük bir emek ve çabanın yattığına dikkati çekerek bulunan çok önemli eserin ise kazı başkanı, ekibi ve müze temsilcisinin gözetiminde müzeye teslim edildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Hürriyet