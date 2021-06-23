Antibiyotik kullananlar Covid aşısı olabilir mi? Antibiyotik kullanırken Biontech veya Sinovac aşısı olunur mu?

Antibiyotik kullanırken Covid aşısı olunur mu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Antibiyotik ilaç ve hap kullananlar Biontech olursa ne olur? Antibiyotik ilaç kullananlar Sinovac aşısı olursa ne olur? Antibiyotik hap içenler Covib-19 aşısı olabilir mi? Detaylar haberimizde...

Sağlık Bakanlığı'nın resmi sitesine göre antibiyotik tedavisi görmek, aşılanmaya engel oluşturmayan durumlar arasında yer almaktadır. Şimdi sizler için Covid 19 aşılanmaya engel olmayan durumlar nelerdir onları yazalım. Antibiyotik kullananlar Covid aşısı olabilir mi? Antibiyotik kullanırken Biontech veya Sinovac aşısı olunur mu?

AŞILARIN UYGULANMAMASI GEREKEN KİŞİLER VAR MIDIR?

Aşıların uygulanmaması gereken durumlar son derece nadirdir. Aşıların kesin uygulanmaması gereken durumlarda ilgili aşı uygulanmaz.Önlem alınarak aşı yapılacak durumlarda aşı takviminin ne şekilde tamamlanacağına, takip eden hekim tarafından karar verilir.

AŞILARIN UYGULANMAMASI GEREKEN GENEL DURUMLAR

- Bir aşının daha önceki dozlarında gelişen ciddi bir alerjik reaksiyon olan anafilaksi durumunda, o aşının sonraki dozlarıyapılmamalıdır.

- Bir aşı bileşenine karşı gelişen anafilaktik reaksiyon durumunda, bu maddeyi içeren diğer aşılar da yapılmamalıdır.

- Hekim tarafından belirlenmiş ağır bağışıklık eksikliklerinde (hastalık veya ilaçlara bağlı), canlı aşılar (BCG, KKK, ağızdan çocuk felci aşısı, suçiçeği aşısı) yapılmamalıdır.

AŞILANMAYA ENGEL OLUŞTURMAYAN DURUMLAR NELERDİR?

Aşağıda belirtilen durumlarda aşı uygulaması ertelenmez, aşı takvimine göre uygulamaya devam edilir.

- Allerji veya astım (yukarıda anlatıldığı gibi, aşının belirli bir bileşenine karşı bilinen bir alerjidışında),

- 38.5 °C'nin altında seyreden solunum yolu enfeksiyonu veya ishal gibi hafif hastalıklar,

- Ailede aşıyı takiben yan etki görülme öyküsü, ailede havale geçirme, felç veya epilepsi bulunma öyküsü (aşı yan etkileri genetik geçiş göstermez),

- Antibiyotik tedavisi görme,

- Anne sütü alma,

- Kronik kalp, akciğer, böbrek veya karaciğer hastalıkları gibi kronik hastalıklar, serebral palsi, Down sendromu gibi kalıcı nörolojik durumlar, prematürite (asılama ertelenmemelidir), Ameliyat öncesi ve sonrası, gelişmegeriliği, yenidoğan sarılığı öyküsü,

- Topikal (cilt üzerine krem/merhem), aerosol (solunum yolu ile) şeklinde veya lokalize eklem içi (intraartiküler, intrabursal veya tendon içi vb.) steroid kullanımı ya da ağız yolu ile düşük doz steroid kullanımı (2 mg/kg veya 20 mg/gün dozundan az), havale geçirme öyküsü

- Aşılama sonrası ateş görülebileceğinden, ateşli nöbet geçirme öyküsü olan çocuklarda ateş çıkması beklenen dönemde ateş düşürücü verilmesi uygundur. Çocuk nöbet tedavisi alıyorsa tedavisine aksatılmadan devam edilmelidir.

ANTİBİYOTİK KULLANIRKEN COVİD AŞISI OLUNUR MU?

Sağlık Bakanlığı'nın resmi web sitesine göre antibiyotik tedavisi görmek aşılanmaya engel oluşturmayan durumlar arasında yer alıyor . Yani antibiyotik kullananlar aşı olabilir. Yine de kronik rahatsızlığı olanların kesinlikle aşı olmadan önce doktoruna danışması tavsiye olunur.

ANTİBİYOTİK İLAÇ KULLANANLAR BİONTECH OLABİLİR Mİ?

Sağlık Bakanlığı'nın resmi web sitesine göre antibiyotik tedavisi görmek aşılanmaya engel oluşturmayan durumlar arasındadır. Haliyle Biontech aşısı olunabilir.

ANTİBİYOTİK İLAÇ KULLANANLAR SİNOVAC OLABİLİR Mİ?

Sağlık Bakanlığı'nın resmi web sitesine göre antibiyotik tedavisi görmek aşılanmaya engel oluşturmayan durumlar arasındadır. Haliyle Sinovac aşısı olunabilir.