ANTGİAD yönetimi Anıtkabir'de

ANTALYA (İHA) - Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert'in başkanlığında Ankara'da Anıtkabir'i ve Ankara Genç İş Adamları Derneği'ni ziyaret etti.

Ankara'da ilk olarak 10 Kasım Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü vesilesiyle Anıtkabir'i ziyaret eden ANTGİAD heyeti, burada Ulu Önder'in manevi huzuruna çıktı. Anıtkabir'de mozoleye heyet adına çelenk bırakan Başkan Osman Sert, daha sonra Anıtkabir Anı Defteri'ni imzaladı.

ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert, Anıtkabir Anı Defteri'ne şu notu yazdı;

"Bugün kurmuş olduğunuz Cumhuriyetin yılmaz bekçileri olarak huzurunuzdayız. Laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti anlayışıyla, ülkemizi çağdaş muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için canla başla mücadele ediyor ve yorulmadan çalışıyoruz. Bizlere yani gençlere emanet ettiğiniz Cumhuriyete sonuna kadar sahip çıkacağımıza huzurunuzda söz veriyoruz. Vefatınızın 83'üncü yılında Antalya Genç İş İnsanları Derneği olarak sizleri rahmet, özlem ve minnetle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Anıtkabir ziyaretinin ardından Ankara Genç İş Adamları Derneği'ni ziyaret eden ANTGİAD heyeti, burada ortak iş birliği çalışmaları ve yapılabilecek projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ankara Genç İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Yıldız'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen görüşmede iki dernek arasında yapılabilecek çalışmalar ele alındı. Ziyaret ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Osman Sert, "Ankara Genç İş Adamları Derneğimiz ile ekonomiyi, dernek çalışmalarımızı konuştuk. Gençler olarak birlikte ülke ekonomisine katkı sunacak kentler arası ticareti artıracak işbirliği projelerimiz üzerine görüş alışverişinde bulunduk. Ankara ile Antalya arasındaki bağlarımızın güçlenmesi ve daha ileri taşınması için söz birliğine vardık. Umuyorum bundan sonra da bu sıcak ilişkiyi sürdüreceğiz. - ANTALYA