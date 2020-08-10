Antep'te Fıstık Hırsızlarına Karşı 'Drone'lu Nöbet Gaziantep'te 'yeşil altın' olarak adlandırılan Antep fıstığının olgunlaşma ve hasat dönemi olan Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında hırsızlık olaylarının da artması, fıstık bekçilerini yeni yöntemler geliştirmeye teşvik etti.

Gaziantep'te 'yeşil altın' olarak adlandırılan Antep fıstığının olgunlaşma ve hasat dönemi olan Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında hırsızlık olaylarının da artması, fıstık bekçilerini yeni yöntemler geliştirmeye teşvik etti Kaynak: DailyMotion.com