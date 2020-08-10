Antep'te Fıstık Hırsızlarına Karşı 'Drone'lu Nöbet
Gaziantep'te 'yeşil altın' olarak adlandırılan Antep fıstığının olgunlaşma ve hasat dönemi olan Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında hırsızlık olaylarının da artması, fıstık bekçilerini yeni yöntemler geliştirmeye teşvik etti.
10.08.2020 10:44 | Son Güncelleme: 10.08.2020 11:03
Gaziantep'te 'yeşil altın' olarak adlandırılan Antep fıstığının olgunlaşma ve hasat dönemi olan Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında hırsızlık olaylarının da artması, fıstık bekçilerini yeni yöntemler geliştirmeye teşvik etti
Kaynak: DailyMotion.com