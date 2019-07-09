Antalyaspor'un Erzurum kampı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da çift antrenmanla sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da çift antrenmanla sürdürdü.
Antalyaspor, Palandöken Dağı eteklerinde bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sabah antrenmanının ardından akşam idmanıyla günü tamamladı.
Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki antrenman, ısınma koşusuyla başladı. Kırmızı-beyazlı oyuncular, taktik çalışmaların ardından çift kale maç oynadı.
Kaynak: AA
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