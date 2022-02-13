Antalyaspor derin bir nefes aldı! Karagümrük'ü yenen Akdeniz ekibi, Galatasaray'ı ateşe attı - Haberler
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Antalyaspor derin bir nefes aldı! Karagümrük'ü yenen Akdeniz ekibi, Galatasaray'ı ateşe attı

Haberler.com - Spor
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Antalyaspor derin bir nefes aldı! Karagümrük'ü yenen Akdeniz ekibi, Galatasaray'ı ateşe attı

Süper Lig'in 25. haftasında Antalyaspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti. 8 hafta sonra galip gelen Akdeniz ekibi 14. sıraya yükselirken, 13. sırada yer alan Galatasaray'ın da düşme potasıyla arasındaki puan farkı 3'e düştü.

Antalyaspor ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 25. haftasında Antalya Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Haftalardır galibiyete hasret kalan Akdeniz ekibi, Volkan Demirel'in öğrencilerini 3-0'la geçti.

Antalyaspor derin bir nefes aldı! Karagümrük'ü yenen Akdeniz ekibi, Galatasaray'ı ateşe attı

ANTALYASPOR 8 HAFTA SONRA KAZANDI

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Fernando, 30. dakikada Fedor Kudryashov ve 85. dakikada Admir Mehmedi kaydetti. Bu sonucun ardından Antalyaspor, ligde 8 hafta sonra galibiyet aldı ve puanını 28'e yükseltti. Fatih Karagümrük ise 33 puanda kaldı. Galatasaray ise 13. sıradaki yerini korurken, Antalyaspor'un kazanmasıyla düşme potasına 1 puan daha yaklaştı ve 17. sıradaki Giresunspor'la arasındaki fark 3'e indi.

Antalyaspor derin bir nefes aldı! Karagümrük'ü yenen Akdeniz ekibi, Galatasaray'ı ateşe attıSüper Lig'de güncel puan durumu

Haberler.com - Spor

Fatih Karagümrük, Galatasaray, Antalyaspor, Spor, Haberler

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