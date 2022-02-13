Antalyaspor derin bir nefes aldı! Karagümrük'ü yenen Akdeniz ekibi, Galatasaray'ı ateşe attı
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Süper Lig'in 25. haftasında Antalyaspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti. 8 hafta sonra galip gelen Akdeniz ekibi 14. sıraya yükselirken, 13. sırada yer alan Galatasaray'ın da düşme potasıyla arasındaki puan farkı 3'e düştü.
Antalyaspor ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 25. haftasında Antalya Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Haftalardır galibiyete hasret kalan Akdeniz ekibi, Volkan Demirel'in öğrencilerini 3-0'la geçti.
ANTALYASPOR 8 HAFTA SONRA KAZANDI
Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Fernando, 30. dakikada Fedor Kudryashov ve 85. dakikada Admir Mehmedi kaydetti. Bu sonucun ardından Antalyaspor, ligde 8 hafta sonra galibiyet aldı ve puanını 28'e yükseltti. Fatih Karagümrük ise 33 puanda kaldı. Galatasaray ise 13. sıradaki yerini korurken, Antalyaspor'un kazanmasıyla düşme potasına 1 puan daha yaklaştı ve 17. sıradaki Giresunspor'la arasındaki fark 3'e indi.