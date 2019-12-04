Antalyaspor'dan açıklama: Pek muhterem MHK idare heyeti...

04.12.2019 20:02 | Son Güncelleme: 04.12.2019 20:02

İşte Antalyaspor'dan yapılan o açıklama:



Pek muhterem MHK idare heyeti;



Gayemiz, zat-ı alilerinizi rahatsız etmek değil, haklı serzenişimizi efkar-ı umumiyede dile getirebilmektir.



8 Aralık Pazar günü kıymetli rakibimiz Trabzonspor ile oynayacağımız müsabakaya Yaşar Kemal Uğurlu'nun tayin edildiğini öğrendik, ancak inkisar-ı hayale uğrayıp pek de tasvip etmedik. Rakibimiz ile oynayacağımız müsabakalara mütemadiyen bu hakemimizin tayin edilmesi bizleri ziyadesiyle müteessir etmiştir. Rakibimizle oynadığımız son 5 müsabakamızdan 3'üne reva görülen bu tayinin mantıklı bir açıklamasının yapılmasını bekliyoruz. Hülasa; Bizleri yeis içine iten bu kararınızı yeniden mütalaa etmenizin elzem olduğuna inanmaktayız.



Mamafih temennimiz, Yaşar Kemal Uğurlu beyefendinin, bundan önce yaptığı hataları tekerrür etmemesidir. Temennimiz odur ki; beyanatımız nedeniyle bu kez Disiplin Heyetiniz tarafından cezaya reva görülmeyiz. Açıklamamızın müsamaha gösterilerek tefsir edilmesi hususunu arz-ı tazim ederiz.



Antalyaspor A.Ş. Basın Sözcüsü



Murat Süğlün