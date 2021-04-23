Son Dakika | (Drone) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

Son dakika haberlerine göre Antalya ve ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenler ve çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Antalya ve ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenler ve çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Alanya ilçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan törene, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz ve protokol üyeleri katıldı.

Alanya Belediyesi de kentin farklı noktalarında çocuklara 3 bin bayrak, şapka ve balon dağıttı. Mobil Çözüm Masası aracıyla da sokaklarda 23 Nisan şarkıları seslendirildi.

Evlerinin balkon ve pencerelerine çıkan vatandaşlar da kutlamalara eşlik etti. Sugözü Mahallesi'nde ailesinin evin balkonuna açtıkları Türk bayrağının önünde şiir okuyan 6 yaşındaki Mina Yıldız'ın, kağıda çizdiği Hacivat-Karagöz karakteriyle gölge oyunu sahnelemesi renkli görüntü oluşturdu.

Serik'te öğrenciler şiir okudu

Serik'teki Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Ekiz, yaptığı konuşmada, 101 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığını ve Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında büyük rol oynayan TBMM'nin açıldığı söyledi.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Ekiz, çocukların okuyan, anlayan, araştıran, düşünen, sorgulayan, milli ve manevi değerlerine bağlı, kendine güvenen bireyler olarak yetiştirilmesinin önemine işaret etti.

Kaymakam Mehmet Kurdoğlu, İlçe Belediye Başkanı Enver Aputkan, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Abdullah Aytekin'in de katıldığı tören, öğrencilerin şiir okumasıyla sona erdi.

Kaş Belediyesi, çocuklar için kortej düzenledi

Kaş ilçesinde Kaymakam Şaban Arda Yazıcı ve Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkamayan çocuklar için otobüsle kortej düzenledi.

Süslenen ve bayrak asılan otobüslerle müzik eşliğinde cadde ve sokakları gezen Yazıcı ile Ulutaş, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Kaş Belediyesi, 54 mahallede 10 bin çocuğa oyuncak dağıttı.

Akseki'de bando ve maskotlar eşliğinde kortej

Akseki ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, cadde ve sokaklarda bando ve maskot eşliğinde kortejle devam etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş