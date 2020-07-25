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ANTALYA Profesörden denizanası uyarısı

Profesörden denizanası uyarısıAKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, 'Vatandaşlar denizanasını görünce 1-2 metre uzağında kalmaları gerekiyor.

25.07.2020 09:42 | Son Güncelleme: 25.07.2020 09:57

Profesörden denizanası uyarısı

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, 'Vatandaşlar denizanasını görünce 1-2 metre uzağında kalmaları gerekiyor. Çünkü ara kısımlarında zehirli hücreleri var, onlar etkileyebilir" dedi.

Antalya'nın Kemer ilçesi Beldibi turizm merkezinde kısa süre önce denizanası sokması şikayetiyle birkaç vatandaşın hastaneye gitmesi, korkuya neden oldu. AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, bu mevsimde Antalya'da çok fazla denizanası olmadığını ifade etti. Prof. Dr. Gökoğlu, denizde yer alan bazı canlıların da denizanası sokmasıyla aynı etkiye neden olduğunu, denizde eskiden kalmış, ip, halat ve şamandıralarda deniz canlısı hidrozoanların yer aldığını, bunların insan vücudunda kızarma, yanma ve kaşıntıya yol açtığını aktardı.

'DENİZANASI SOKMASIYLA AYNI BELİRTİLER'

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Özellikle şu an denizanası miktarı çok düşük, çok nadir gözüküyor. Ancak bu olmadıkları anlamına gelmiyor. Eskiden deniz içinde kalmış şamandıralarda, mantarlarda hidrozoanlar var, yani deniz canlıları var. Bunlara değdiğiniz zaman vücudunuzda yanma ve kaşıntı yapabilir. Bu dönemde sıklıkla karşılaştığımız şikayetler bunlar. Özellikle eskiden kalmış ip, halat, şamandıra varsa yüzen kişiler elinin içiyle dokunabilir ama vücutlarını temas ettirmesinler. Hidrosoğanlar yanma ve kaşıntı yapabilir. Denizanaları da aynı şekilde kaşıntı ve yanma yapabilir" diye konuştu.

'DOKUNURLARSA AMONYAK VEYA ALKOL SÜRSÜNLER'

Denizanalarının dokunduğu noktalarda içi su dolu şişmeler görülebildiğine dikkati çeken Prof. Dr. Gökoğlu, "Bu durumda yapılacak şey amonyak veya alkol sürmeleri. O noktalarda daha çok şikayet olursa bir sağlık kuruluşuna gidip göstermeleri gerekir. Vatandaşlarımız denizde eskiden kalmış halatlara, iplere, şamandıralara dokunmasınlar. Denizanalarına yaklaşmasınlar. Vatandaşlar denizanasını görünce 1-2 metre uzağında kalmaları gerekiyor. Çünkü ara kısımlarında zehirli hücreleri var, onlar etkileyebilir" dedi.

'KIZILDENİZ ORİJİNLİ TERS YÜZ DENİZANASI GÖRÜLÜYOR'

Denizanalarının mart-mayıs aylarına doğru Antalya açıklarından geçtiğini belirten Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, dönemin geçtiğini ancak Kızıldeniz orijinli ters yüz denizanası denilen türün görüldüğünü kaydetti. Prof. Dr. Gökoğlu, "Ters yüz denilen denizanası sıklıkla kumun üzerinde görülür. Yine Kızıldeniz'den gelen bir tür görülebilir. Onu denizde herkes görebilir, çünkü çok büyük iri bir tür. Ters yüz dediğimiz denizanası özellikle liman içlerinde, besinin bol olduğu Phalesis'te, yat limanı, balıkçı barınağı içerisinde Kemer'deki o sığlıklarda gözükebilir" diye konuştu.

ANTALYA Profesörden denizanası uyarısı

Kaynak: DHA

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